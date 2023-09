Loopy, l’invention d’un antivol ingénieux pour sécuriser les bagages dans les trains

Dans sa chanson « Voyage en train », Grand Corps Malade dit, « les trains démarrent souvent au moment où on s’y attend le moins ». Lors d’un voyage en train, il y a une autre chose à laquelle on ne s’attend pas : le vol des bagages. Les vols représentent environ 400 larcins chaque mois en France, selon Le Télégramme et pourtant, rien n’existe pour pallier ce problème. Ou plutôt, rien n’existait avant Loopy, l’invention d’Emma Covillers, Lou-Maxence Gauthier, Anna Messin et Damien Schneider, étudiants à l’université de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM). Découvrons comment Loopy, finaliste français du concours James Dyson Awards, pourrait sécuriser nos voyages en train.

Un besoin de sécurité indéniable dans les trains

Pour les quatre étudiants, l’inspiration leur est venue d’un constat plutôt désagréable. Plusieurs de leurs proches ont été victimes de vols de bagages dans les trains. Il faut reconnaître que les bagages se trouvent posés sur des rackings à l’entrée des wagons et qu’ils ont le temps d’être dérobés durant le voyage. Une valise à code ? Un cadenas ? Oui, c’est une solution, mais rien n’empêche le voleur de partir avec la valise sous le bras ! « Nous souhaitions proposer aux voyageurs une solution permettant d’en finir avec les allers-retours incessants du siège aux racks à bagages à chaque arrêt pour vérifier la présence de leur valise, et ainsi pouvoir voyager l’esprit serein », expliquent les inventeurs sur le site dédié au concours.

Un QR Code pour sécuriser vos bagages

Le fonctionnement de Loopy semble assez simple. Lorsque le passager embarque dans le train, il place son bagage dans un compartiment prévu à cet effet. Il utilise ensuite un scanneur pour lire le QR-code de son billet de train ou un QR-code généré par une application sur son téléphone. Ce scanneur déverrouille l’un des Loopy, des dispositifs situés à proximité. Le Loopy émet un signal lumineux pour être identifié par l’utilisateur. Une fois le câble rétractable du Loopy déverrouillé, le voyageur le passe à travers les anses ou les poignées de son bagage et le fixe en clipsant l’embout du câble dans le second orifice du Loopy, verrouillant ainsi automatiquement le câble.

À la fin du trajet, le passager peut déverrouiller son bagage en scannant de nouveau son billet. Le scanneur a mémorisé le Loopy associé au billet de train, ce qui permet un déverrouillage automatique et la rétraction automatique du câble dans le Loopy. Ce système rapide et efficace garantit au voyageur de descendre du train en toute tranquillité, sans craindre de manquer son arrêt.

Une véritable invention qui n’existe pas encore

Avant que cette invention géniale puisse être mise en place, il faudra convaincre la SNCF et les autres compagnies ferroviaires d’investir dans le dispositif ! Évidemment, l’investissement pour équiper, par exemple, tous les TGV serait conséquent ! Il n’empêche qu’il n’existe aucun dispositif de lutte contre les vols de bagages dans les trains. Loopy sera-t-il la solution du futur, pour des voyages plus sécurisés ? De plus, Loopy est aussi adaptable dans les métros, tramways ou bus, et il pourrait vraiment révolutionner les voyages en transports terrestres, non ? Nous pouvons seulement leur souhaiter toute la réussite possible dans ce projet qui serait extrêmement utile à tous ! Plus d’informations : jamesdysonaward.org

