Il n’est pas rare de voir le nombre de billets de train par terre lorsque nous traversons une gare. Eh bien, une société de transport public de Berlin a peut-être trouvé la solution. Et celle-ci risque d’en étonner plus d’un !

En effet, au lieu de jeter les billets de train par terre, pourquoi pas les manger ? C’est l’idée de la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), et ce concept fait notamment partie de sa campagne de Noël qui a débuté ce 13 décembre.

Des billets journaliers pour les transports publics comestibles ?

Eh oui, vous avez bien lu, une société de transport public allemande vient de mettre au point des billets de transports en commun 100% comestibles ! Mais ce n’est pas tout, en plus d’être comestible, ce billet se compose également d’huile de chanvre.

Valable pour tous les transports en commun locaux de la capitale Berlinoise, ces billets sont au prix de 8,80€ et valables pour une durée de 24 heures. Ceux-ci sont disponibles en une édition limitée de 100 000 billets.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, il vous est possible de consommer votre billet une fois la date de validité expirée. Mais attention à grignoter autre chose pendant le trajet si l’envie vous en prend, ou votre ticket entamé ne sera plus valable ! Bien qu’il se compose d’huile de chanvre, le billet ne contient cependant pas de CBD ou de THC; il est entièrement légal et naturel.

Une expérience de Noël plus détendue

Nous ne sommes pas sans savoir que les périodes de fêtes procurent un certain stress pour la plupart des gens. Et prendre les transports en commun durant cette période peut très vite devenir une véritable aventure !

C’est pourquoi BVG a mis au point ces billets de chanvre comestibles. Premièrement, ceux-ci poussent les gens curieux à les utiliser; mais surtout, ils permettent également de passer un jour de Noël plus détendu grâce au chanvre qu’ils contiennent.

“Nous savons bien à quel point les derniers jours avant Noël peuvent être épuisants. Vous pouvez faire une promenade détendue dans les bus et les trains BVG si vous voulez conduire le stress -gratuit le soir de Noël. C’est exactement ce que nous voulons souligner avec le sourire et ainsi apporter notre contribution à une période de Noël détendue. » déclare Christine Wolburg, responsable des ventes et du marketing chez BVG.

La société de transport BVG n’est pas à son premier coup d’essai. En effet, les habitants de la capitale allemande ont l’habitude des campagnes ironiques et engagées menées par cette société allemande.

Une campagne publicitaire originale et engagée

Au-delà de pousser les habitants à prendre les transports en commun un jour de Noël, la campagne publicitaire fait également passer un message: bien que la société de transport BVG soit contre la consommation de drogue, ses dirigeants sont cependant favorables au développement des substances inoffensives telles que l’huile de chanvre.

De plus, cette campagne publicitaire rappelle également qu’à ce jour, même s’il n’y a aucune loi légalisant les drogues, certains gouverneurs allemands font part de leur intérêt pour les bienfaits du cannabis thérapeutique.