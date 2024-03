Les transports en commun à Lyon deviennent gratuits, « mais pas pour tout le monde ! »

À Lyon, comme de nombreuses villes de France, l’écologie est au centre des préoccupations des autorités. Et, depuis l’élection de Grégory Doucet, écologiste après Gérard Collomb, qui fut le premier édile de la ville pendant près de 20 ans, la préservation de l’environnement est encore plus présente. Pour les dirigeants de la Métropole de Lyon, il existe un poste sur lequel il faut travailler : réduire l’utilisation de la voiture en ville. Pour ce faire, la métropole de Lyon a récemment adopté à l’unanimité un programme ambitieux pour inciter les Lyonnais à laisser leurs voitures au garage. Comment ? En rendant les transports en commun totalement gratuits. Une bonne idée ? Peut-être, mais vous allez voir qu’une étude contradictoire vient semer quelques grains de sable dans le rouage des dirigeants lyonnais. Décryptage.

Quelles dispositions la Métropole de Lyon souhaite mettre en place ?

La réponse à cette question est simple, voire simpliste. Sous le nom de « Découvertes mobilités », cette initiative propose tout simplement de rendre la totalité des transports du réseau TCL, gratuits pendant trois mois. Libres aux abonnés, donc, d’emprunter les tramways, le métro, et par ailleurs de bénéficier du service de covoiturage En Covoit’, de l’autopartage avec Citiz, ou encore des vélos en libre-service Vélo’v et Free Vélo’v pour les jeunes éligibles. De plus, les bénéficiaires pourront aussi profiter d’un suivi, par un conseiller en mobilité, pour optimiser leurs déplacements, afin qu’ils soient plus respectueux de l’environnement.

Gratuit pendant trois mois, oui, mais pas pour tout le monde !

Concrètement, tous les Lyonnais ne pourront pas profiter de cette gratuité ! En effet, celle-ci est réservée aux propriétaires de voitures les plus polluantes, donc les plus anciennes, classées en Crit’Air 5, 4 ou non classés. De plus, les nouveaux habitants de Lyon pourront également en profiter : pour découvrir leur nouvelle ville peut-être ? La gratuité des transports, pendant trois mois pour la catégorie de population citée, vise à les inciter à se séparer de leurs voitures polluantes. En d’autres termes, l’idée est de responsabiliser les propriétaires de voitures anciennes, quant à l’impact environnemental de ces dernières.

Une étude sur le sujet…

Une étude menée par le Laboratoire Aménagement Économie Transport (LAET) pour le compte du SYTRAL a examiné les implications de la mise en place de la gratuité du réseau TCL. Et, financièrement parlant, l’opération ne serait pas si bénéfique que cela. Si d’un point de vue écologique, elle inciterait les Lyonnais à délaisser leurs voitures, ce serait plus difficile d’un point de vue strictement économique. Selon cette étude, la fréquentation augmenterait de 15 à 30 % sur les transports en commun. Néanmoins, cela impliquerait une adaptation de l’offre, entraînant des coûts supplémentaires considérables. De plus, et selon cette étude, les utilisateurs du réseau TCL n’utilisent pas tous leurs voitures, certains marchent ou utilisent le vélo, et n’entrent donc pas en considération.

L’étude conclut sur le fait que la gratuité totale du réseau TCL pourrait, en réalité, compromettre le développement du réseau. Ce qui peut aisément se comprendre. Si les transports urbains devenaient tous gratuits, qui financerait les travaux, et l’amélioration des réseaux ? À méditer, peut-être avant de se réjouir du « tout gratuit » ? Retrouvez l’étude complète sur le site : sytral.fr. Que pensez-vous de cette initiative ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .