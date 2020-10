La maire de Paris souhaite la gratuité des transports en commun avant 2026 !

Alors que Calais, Montpellier et Dunkerque ont déjà franchi le pas des transports urbains gratuits, ce pourrait être le cas de Paris… En 2026 ! Depuis juillet 2020, les transports parisiens dont déjà gratuits pour les moins de 18 ans…

En revanche, Anne Hidalgo, maire de Paris risque de se frotter au désaccord de Valérie Pécresse, présidente LR de la région Ile-de-France qui ne prône pas le « tout gratuit ». En région parisienne, les transports en commun sont nombreux, mais bondés et parfois onéreux ! Et ce coût, il faudra bien que quelqu’un le prenne en charge. La ville de Paris ? La région Ile-de-France ?

Déjà, la gratuité pour les moins de 18 ans coûte 27.6 millions d’euro chaque année… Quid des millions de franciliens qui utilisent les transports en commun ? Valérie Pécresse tient à la « valeur des transports » ! En effet, de nouveaux RER vont être mis en service par la région très bientôt (Ligne D et E). Et acheter un billet, c’est prendre conscience du matériel et lutter contre la fraude et les incivilités selon Mme Pécresse.

Paris devient impraticable en voiture, les voies de circulation se réduisent comme peau de chagrin pour faire place à des pistes cyclables… Ces mêmes pistes cyclables qui provoquent des incivilités et des embouteillages de… cyclistes ! Alors promesse de future candidate aux présidentielles ou sa propre succession en 2026 à Paris, les paris sont ouverts !

Pour les usagers, il est vrai que rendre les transports gratuits pourraient leur faciliter grandement les déplacements. Et diminuer le nombre de voitures à Paris ! Mais, qui supportera le coût astronomique de ces futures mesures si elles viennent à être mises en place ?

