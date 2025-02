Remplacer la chaîne de vélo par une courroie, beaucoup d’avantages et peu d’inconvénients

Vous vous souvenez de la première fois où vous avez essayé un vélo électrique ? Pour ma part, c’était une révélation. Plus de montées interminables, plus de sueur avant d’arriver au bureau. Les vélos électriques ont pris une ampleur phénoménale lors de la crise de la COVID-19, quand tout le monde cherchait un moyen de se déplacer, les transports en commun étant soit interdits, soit un nid à coronavirus ! Mais, récemment, une innovation a poussé cette expérience encore plus loin : la courroie de transmission. Plus silencieuse, plus propre et terriblement pratique, elle commence à remplacer la chaîne traditionnelle sur de nombreux vélos électriques. Et, je pense sincèrement qu’elle est « l’avenir du vélo électrique ». Pourquoi ? Réponse dans cet article.

Plus durable, plus fiable : la courroie, un choix intelligent

Cette courroie pour vélo me fait penser aux voitures ! La chaîne de distribution a progressivement remplacé la courroie de distribution, évitant de la changer fréquemment, mais surtout la « casse moteur » en cas de courroie qui claque ! Pour les vélos électriques, c’est sensiblement la même chose. Avec une courroie, vous pouvez dire adieu à l’entretien constant de votre chaîne métallique. Avec une durée de vie estimée à 20 000 km, soit trois fois plus qu’une chaîne classique, la courroie de transmission est une alliée durable pour vos déplacements quotidiens. C’est une véritable révolution qui débute, même si les réparateurs de vélos, ne la voient pas d’un si bon œil. Une courroie pour vélo est composée de polyuréthane et de fibres de carbone, elle résiste aux tensions, ne se rouille pas et ne se détériore pas aussi rapidement que sa rivale métallique. En plus, elle ne nécessite pas de graissage ni de réglages fréquents. Un petit nettoyage à l’eau suffit et vos mains éviteront la rencontre désagréable avec le cambouis !

Une glisse tout en douceur pour la ville

Outre son côté pratique au niveau de l’entretien, elle est aussi beaucoup plus résistante aux arrêts fréquents, surtout si vous roulez en ville. Vous savez que les arrêts fréquents et les démarrages brusques peuvent rapidement transformer vos trajets en un parcours du combattant. Avec une courroie, tout devient plus fluide. Vous pouvez même changer de vitesse à l’arrêt, un avantage indéniable aux feux rouges. Et puis, avec une courroie, fini les bruits de chaîne, pas toujours rassurants : tout se fait en douceur, sans bruit, pour une expérience des plus agréables. Et, vous pourrez même rouler tout de blanc vêtu, la courroie ne demande pas d’huile, et ne salira donc pas vos vêtements !

Le prix de l’innovation : un investissement à long terme

Alors, pourquoi n’a-t-on pas tous, une courroie sur notre vélo électrique ? La réponse est simple : le prix. Avec un surcoût estimé de 10 à 20 % par rapport à un modèle équipé d’une chaîne, les vélos à courroie demandent un investissement initial plus élevé. Néanmoins, et face à l’engouement des utilisateurs, cet écart pourrait bien diminuer avec le temps, à mesure que cette technologie se démocratise. C’est un peu le principe de l’offre et de la demande…

Et, on espère que le prix deviendra plus accessible rapidement ! Alors, seriez-vous prêts à franchir le pas et investir dans un vélo à courroie ? Pensez-vous que cette innovation pourrait devenir la nouvelle norme ou préférez-vous rester fidèle à la bonne vieille chaîne métallique ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .