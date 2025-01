CARA Véloop : ils traversent l’Europe avec une mini caravane tractée avec un vélo

En ce début d’année, permettez-moi de vous raconter une belle histoire de copains, qui vivent leur rêve ! Eh, oui, voilà une aventure qui fait rêver ! Imaginez partir à la découverte de l’Europe, non pas en voiture, ni même en train, mais à vélo, avec une mini-caravane accrochée derrière. C’est exactement ce que vivent Noé Bélier et Louis Péculier, originaires de Mayenne, qui ont décidé de troquer le confort sédentaire contre un périple riche en rencontres et en découvertes. Leur projet, CARA Véloop, ne se résume pas à une simple expédition entre copains. C’est une véritable ode à la mobilité douce, à la simplicité volontaire et à la découverte du monde autrement. Prêts à pédaler avec eux ? Allez, je vous embarque dans leur aventure.

Une aventure née d’une idée folle et d’une mini-caravane ingénieuse

Tout a commencé grâce à une idée un peu folle : et si on traversait l’Europe à vélo avec une caravane miniature accrochée derrière ? Ni une, ni deux, les deux amis ont dessiné les contours de leur projet. Leur caravane, légère et ingénieuse, permet non seulement de transporter leur matériel, mais également de s’offrir un petit coin de confort une fois la nuit tombée. Parce que oui, pédaler des kilomètres chaque jour, cela mérite bien un endroit sec et douillet pour recharger les batteries ! Et, comme l’indique Louis dans une interview accordée à Ouest France, ils ont pédalé sur des milliers de kilomètres. «Nous avons eu la chance de visiter de magnifiques villes : Lille, Bruxelles, Anvers, Rotterdam, Amsterdam et Hambourg. Un coup de cœur pour Bruxelles que nous avons visité sous l’ambiance de Noël ».

CARA Véloop, un voyage utile pour porter des valeurs écologiques !

Mais, CARA Véloop, c’est bien plus qu’une simple balade à vélo. Les deux amis ont voulu donner un sens à leur aventure en sensibilisant aux déplacements écoresponsables et en prouvant qu’avec un peu d’ingéniosité, on peut voyager loin, différemment et surtout, avec un impact carbone minimal. Grâce à leur association et aux soutiens récoltés via Hello Asso, ils ont pu financer une partie de leur périple et embarquer avec eux une communauté toujours plus grande qui suit leurs aventures jour après jour. Ainsi, pour les fêtes de fin d’année, leurs parents les ont rejoints par la route.

« Nathan et Benoît, mes frères, vont rentrer à vélo jusqu’à Paris », indique Noé Bélier. Le périple à vélo est aussi l’occasion de rencontres avec des locaux et avec des paysages inoubliables ! Chaque coup de pédale raconte une histoire : celle des habitants croisés sur la route, celle des villes et villages découverts au détour d’un virage, celle des galères mécaniques transformées en éclats de rire partagés. Sur leur compte Instagram, ils partagent régulièrement des bribes de leur quotidien et cette aventure humaine est réellement plaisante à suivre. Elle respire la bonne humeur, la jeunesse, bref, ça fait du bien !

CARA Véloop : Plus qu’un voyage, un message à transmettre

Mais au-delà du défi sportif et de l’expérience humaine, CARA Véloop porte un message fort : celui de promouvoir une mobilité douce et responsable. À l’heure où les préoccupations écologiques sont au cœur des débats, leur périple résonne comme un appel à ralentir, à prendre le temps de savourer chaque étape du voyage, à repenser nos modes de déplacement. L’association CARA Véloop permet également de sensibiliser les plus jeunes, d’encourager les initiatives locales et de montrer qu’il est possible de voir du pays autrement.

Ils espèrent inspirer d'autres voyageurs à enfourcher leurs vélos et à oser partir à l'aventure, même avec une caravane miniature derrière eux ! En attendant, vous pouvez suivre leurs aventures sur Instagram ou les soutenir via leur page Hello Asso afin de leur permettre d'organiser d'un tour de l'Europe à vélo, accompagnés de notre caravane, la Cara'Véloop ! Et, vous, seriez-vous prêts à enfourcher votre vélo et à partir à l'aventure avec une mini-caravane pour découvrir le monde autrement ? N'hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience.