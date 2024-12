Je teste le Heybike EC1-ST, un vélo électrique tout chemin de seulement 19,2 kg

Si vous me suivez sur NeozOne, vous savez que j’aime tester de nouveaux produits, afin de partager avec vous mes expériences. Lorsque la marque Heybike m’a sollicité pour tester le vélo électrique Heybike EC1-ST, qui promet de « remodeler l’avenir », j’ai accepté. En effet, je cherchais un moyen de transport écologique pour mes déplacements en ville, et par ailleurs, pour mes balades dominicales. Si je vous en parle aujourd’hui, après l’avoir testé pendant plusieurs jours, c’est parce que le prix est actuellement très intéressant. Mais, aussi, car Noël approche et qu’il vous manque peut-être encore quelques cadeaux. Avec un prix de 999 € au lieu de 1 699 €, soit une réduction de 700 €, je ne suis pas certaine que vous trouviez moins cher pour des qualités semblables. Voici mon retour d’expérience.

Déballage et montage

Le vélo est livré en kit dans un carton parfaitement protégé. Vous devrez monter le guidon et les freins, fixer l’éclairage et le garde-boue avant, la roue avant, les pédales, le porte-bagage, la selle et son support ainsi que l’éclairage arrière. Comptez de 30 à 45 minutes pour un montage complet. Vous devrez également gonfler les pneumatiques.

Mes premières impressions sur le vélo électrique Heybike EC1-ST

Je m’attache toujours à quelques observations purement esthétiques avant d’entrer dans la partie technique des produits que je reçois. Le vélo électrique Heybike EC1-ST promet un mélange de style, de performance et de confort. Passons d’abord au crible le style et le design. En ouvrant mon colis, j’ai trouvé le design simple, épuré et contemporain, sans fioritures inutiles. Des lignes fluides et minimalistes qui lui apportent une certaine élégance, renforcée par un cadre bas qui le rendra facile d’accès. Moderne et pratique, j’ai noté l’intégration discrète des câbles, parfaitement dissimulés dans la structure. Les pneus relativement fins, et les roues assez larges lui confèrent une apparence sobre et plutôt urbaine. Esthétiquement, c’est donc un vélo électrique classique, équilibré, qui inspire confiance. Passons maintenant à la partie technique et au test en conditions réelles.

Premiers tests pour faire connaissance

Avant de parcourir les routes, j’ai testé le vélo électrique Heybike EC1-ST dans mon jardin pour m’assurer du confort et de la robustesse. Rien à signaler de ce côté-là si ce n’est que j’apprécie particulièrement la conception à cadre bas pour une accessibilité aisée. Je pense notamment aux personnes âgées, pour qui un cadre haut est compliqué. Avec le vélo électrique Heybike EC1-ST, la question ne se pose pas, il est accessible à tous. En termes de poids, il affiche seulement 19,2 kg, ce qui reste acceptable même pour les personnes qui voient leurs forces physiques diminuées. Ce petit poids lui assure également une bonne maniabilité, que je mettrai à l’épreuve dans l’un de mes déplacements en ville ou dans mon village.

Performance et autonomie : une association convaincante

Avant de vous détailler quelques-unes des sorties effectuées avec le vélo électrique Heybike EC1-ST, je vous propose de le découvrir « techniquement parlant ». Commençons par le moteur de ce vélo équipé d’un moteur de moyeu de 250 W, suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h (conforme aux réglementations européennes). Lors de mes essais, ce moteur a brillamment géré les trajets plats et les petites montées jusqu’à une inclinaison de 10°, mais il montre quelques limites sur des pentes très abruptes. Recommandé pour les trajets urbains, il remplira parfaitement son rôle pour cette utilisation, un peu moins si vous vivez à Montmartre ou à Marseille, des quartiers ou des villes très pentus, je dois vous le dire.

Quant à la batterie, il se dote d’un modèle Samsung de 360 Wh qui se révèle être un atout majeur. En effet, elle permet une autonomie allant jusqu’à 100 km selon le mode d’assistance utilisé (votre poids, le mode de conduite, la météo, etc.). Dans mes tests, avec une utilisation modérée en ville et quelques portions d’accélération, j’ai pu parcourir de nombreux kilomètres avant de devoir recharger. Le temps de charge d’environ 4 à 5 heures est raisonnable et permet de planifier facilement une recharge pendant la nuit.

Deux autres éléments essentiels passés au crible : la sécurité et le confort

Mes trajets m’auront permis de tester la sécurité et le confort, deux éléments qui me semblent essentiels. En termes de sécurité, je dois reconnaître que la présence des freins à disque hydrauliques est une réussite totale. Que ce soit pour des arrêts brusques en ville ou des descentes rapides, ils répondent avec précision et puissance. Cela procure une sécurité incomparable par rapport aux freins mécaniques classiques. Je noterai aussi la présence sur le vélo électrique Heybike EC1-ST du phare avant Spanninga qui développe une puissance de 30 lux, et offre une excellente visibilité, même sur les routes peu éclairées.

De plus, il intègre un feu arrière directement dans le porte-bagage, ce qui est également un atout en termes de sécurité, en particulier dans les zones urbaines où il est aussi important de voir que d’être vu. Quant au confort de conduite, il est décuplé grâce à une transmission Shimano à 7 vitesses, qui facilite les changements de vitesses et les rend totalement fluides.

Enfin, les pneus 700C*40C anti-crevaison sont à la hauteur de leurs promesses (ce qui est rare pour en avoir testé de nombreux) : leur adhérence et leur durabilité m’ont impressionné, que ce soit sur des routes bitumées ou des sentiers de gravier. La selle ergonomique est confortable, même sur de longues distances et les pédales, plutôt basses, évitent les crampes sur de longs trajets.

Quid de la connectivité du vélo électrique Heybike EC1-ST ?

À l’heure actuelle, la connectivité d’un vélo électrique me semble un élément important. Sur le modèle testé, j’ai apprécié l’écran LCD de 3,4 pouces, qui permet une lisibilité optimale en toutes circonstances. L’écran affiche des informations clés comme la vitesse, l’autonomie restante et le mode d’assistance. Mais, le véritable plus est l’application HEYBIKE.

Une fois connectée, elle permet de suivre son kilométrage, de personnaliser les paramètres du vélo et même de verrouiller à distance le système électrique pour plus de sécurité. Cette fonctionnalité transforme chaque trajet en une expérience connectée et moderne. Et j’avoue que j’ai particulièrement apprécié de pouvoir le verrouiller à distance. Je suis un peu tête-en-l’air et cela m’a permis d’éviter de revenir sur mes pas pour le verrouiller. Point négatif, impossible de passer l’application en français, elle reste en allemand, l’option « Anglais » fonctionne quant à elle.

Deux exemples d’utilisation

Lors de mes essais, j’ai utilisé le vélo électrique Heybike EC1-ST pour deux scénarios bien différents.

Premier scénario : les trajets quotidiens en ville. Avec ses 25 km/h de vitesse maximale et sa maniabilité, le Heybike est parfait pour se rendre au travail ou faire des courses. J’ai pu éviter les embouteillages matinaux tout en arrivant sans effort, même sur des trajets d’environ 15 km aller-retour.

et sa maniabilité, le Heybike est parfait pour se rendre au travail ou faire des courses. J’ai pu éviter les embouteillages matinaux tout en arrivant sans effort, même sur des trajets d’environ 15 km aller-retour. Second scénario : une balade dominicale. Sur un itinéraire mêlant piste cyclable et sentiers de gravier (vidéo en fin d’article), le Heybike a su répondre aux exigences. Les pneus anti-crevaison et la transmission Shimano m’ont permis de pédaler en toute confiance sur des terrains variés, tout en profitant de l’autonomie longue durée pour explorer sans contrainte.

Enfin, je souhaite préciser que le vélo électrique Heybike EC1-ST convient à la plupart des cyclistes dès l’instant que leur taille se situe de 1,55 m à 1,85 m et que leur poids ne dépasse pas les 150 kg. Il est adapté à des enfants qui respecteraient les critères de taille, pour le poids, on est assez larges, je pense. La selle et le guidon étant ajustables, le changement d’utilisateur se réalise en quelques secondes, si le vélo est partagé entre plusieurs membres de la famille.

Ma conclusion

Malgré ses qualités comme l’assistance électrique, son poids et son couple mécanique, le Heybike EC 1-ST présente quelques limites. D’abord, l’absence de suspension peut rendre les trajets sur des routes cahoteuses un peu moins confortables ainsi que son application non disponible en français. Je vous rappelle que le vélo électrique Heybike EC1-ST bénéficie actuellement d’une réduction de 700 € avec un prix affiché à 999 € au lieu de 1 699 €. Si vous cherchez un vélo électrique fiable pour explorer la ville avec style, le Heybike EC 1-ST est une option sérieuse à considérer. Alors, prêts à faire de vos trajets quotidiens une expérience unique ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les plus

Un vélo design et très léger (moins de 20 kg)

Une assistance électrique réactive

Une excellente autonomie (environ 100 km)

Certifié EU

Les moins

Absence de suspensions

Impossible de mettre l’application en français

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.