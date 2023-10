Gerhard Weber dévoile une mini-caravane futuriste pour les vélos électriques

Les vélos électriques connaissent un engouement phénoménal depuis quelques années… Et vous êtes nombreux aussi à choisir ce moyen de transport pour les vacances. Il faut reconnaître que les vélos électriques ont l’énorme avantage de vous assister lorsque vous roulez. Les kilomètres sont donc plus faciles à avaler. Cependant, électrique ou pas, lorsqu’il s’agit de bivouaquer pour une nuit, il faut souvent trouver un gîte ou un hôtel. Pour régler ce problème, le célèbre designer suisse Gerhard Weber, surtout connu pour les VTT électriques produits par sa startup Dusenspeed, a récemment dévoilé son dernier chef-d’œuvre : une caravane haut de gamme spécialement conçue pour les amateurs de vélo électrique. Et elle est magnifique. Découverte.

Expéditions, la mini-caravane pour le vélo camping

La marque suisse est connue dans le monde du vélo électrique pour ses modèles ultra résistants, qui allient beauté et performances. La mini-caravane Expéditions a été conçue avec le même objectif : allier beauté, performance et confort. Pour réussir son pari, Weber a doté sa mini-caravane d’une structure composite innovante, d’un plancher abaissable, d’une ventilation sophistiquée et même d’une cuisine extérieure. Les passionnés de vélo camping n’auront plus à se poser de questions quant à leur hébergement sur leur parcours.

Quelles sont ces principales caractéristiques techniques ?

Le plus étonnant sur cette mini-caravane, c’est peut-être la manière dont on accède à l’intérieur. En effet, une porte style « papillon » s’ouvre vers le haut pour y accéder. Maintenue par un vérin hydraulique, elle permet d’accéder plus facilement à l’espace intérieur et apporte une touche de modernité futuriste à son design épuré. Elle se dote également de fenêtres en plexiglas qui laissent généreusement entrer la lumière du jour, créant un espace intérieur lumineux et accueillant, pour y lire ou y faire une sieste.

Un petit tour à l’intérieur ?

La visite guidée se fera en quelques minutes, ce n’est évidemment pas un palace, même si le confort reste de mise. À l’intérieur, un coin salon rembourré offre deux positions : allongée pour la nuit et assise pour des pauses en journée. Le plancher de la remorque s’abaisse jusqu’au niveau du sol, créant un espace suffisant pour les jambes tout en maintenant l’habitacle totalement étanche, évitant ainsi que l’essieu ne supporte le poids de l’utilisateur pendant la nuit. En achetant cette mini-caravane, vous trouverez aussi à l’intérieur des étagères avant et arrière, une bouche d’aération sur le toit, une cuisine extérieure rabattable à l’arrière, ainsi qu’un plafonnier et un ventilateur alimentés par batterie. De nombreuses options sont disponibles auprès du fabricant comme une commode, un système de chauffage, un mini-réfrigérateur extractible ou un réservoir d’eau.

Combien coûte ce petit bijou ?

Chaque caravane est conçue sur commande, en fonction des spécifications de chaque client et peut être constituée de panneaux à âme en fibre de carbone, en fibre d’aramide ou en mousse de contreplaqué. Ainsi, le poids final de la caravane varie de 38 kg à 55 kg, pour des dimensions de 2,24 m de long et 1,20 m de large (0,9 m dans la version éco), selon les choix du client. Bien entendu, le luxe a un prix et ces remorques caravanes ne seront pas à la portée de toutes les bourses. Pour un exemplaire de milieu de gamme, il faudra compter environ 8 300 €, avec un délai d’attente de deux à cinq mois avant de pouvoir profiter de cette expérience de voyage ultime. Plus d’informations ? Rendez-vous sur duesenspeed.com.

Que pensez-vous de cette remorque caravane pour les vélos électriques ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .