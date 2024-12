Beachy 420, une mini caravane minimaliste de 800 kg qui cache très bien son jeu

Le mois de décembre n’est pas réellement le mois le plus propice pour un voyage en caravane ou en camping ! Il fait un froid polaire en ce moment, mais c’est pourtant cette période que choisissent généralement les constructeurs pour lancer leurs futurs modèles. La marque allemande Hobby n’échappe pas à la règle en lançant la gamme Beachy : de petites caravanes minimalistes qui s’adressent aux nouvelles générations d’aventuriers. Les grands modèles de luxe appréciés dans les années 2000 sont progressivement remplacés par de petits modèles légers et authentiques qui rappellent ceux des années 80. Néanmoins, elles sont devenues plus confortables, plus légères aussi, laissant souffler un vent de liberté. Je vous présente la Beachy 420, et vous allez forcément l’adorer.

L’esthétisme et les dimensions de la Beachy 420

Lorsque j’observe la Hobby Beachy 420, je me dis qu’elle est la combinaison parfaite entre un fonctionnel et un esthétisme résolument moderne. Avec une longueur totale de 5 687 mm et une largeur de 2 165 mm, cette caravane reste compacte tout en proposant un espace optimisé. En termes d’isolation du froid, comme de la chaleur d’ailleurs, elle se dote de panneaux épais de 31 mm pour les parois et le toit. Du côté du poids à vide, elle affiche 800 kilos et nécessitera par conséquent, en France, un permis BE pour pouvoir la tracter. Esthétiquement, j’aime beaucoup ses lignes arrondies, douces, couplées à des baies à double vitrage teintées. À l’arrière, on découvre une porte à deux volets, pivotante pour un accès direct à la nature environnante et un accès commode aux différents espaces de rangement.

Un intérieur modulable et accueillant

L’intérieur de la Beachy 420 est conçu pour combiner confort et fonctionnalité. Elle peut accueillir jusqu’à trois couchages (deux adultes et un enfant), avec un coin banquette en face-à-face transformable en lit de 200 cm x 180 cm. La kitchenette compacte est équipée d’une glacière DOMETIC de 38 litres, d’un évier en acier inoxydable et de rangements astucieux. Le dressing, agrémenté d’un grand miroir, inclut un espace pour un WC Porta Potti en option, répondant ainsi aux besoins essentiels des campeurs. Les luminaires suspendus et l’éclairage LED indirect renforcent l’ambiance cosy de cet espace.

Les caractéristiques techniques de la Beachy 420

En termes d’équipement, la Beachy 420 ne fait aucun compromis. Son système de freinage à inertie avec ajustement automatique et ses amortisseurs de roue garantissent une conduite sécurisée. Les baies avec moustiquaires et stores occultants assurent confort et intimité. La caravane est homologuée pour une vitesse allant jusqu’à 100 km/h et peut être équipée en option d’un porte-vélo ou d’une roue de secours.

Proposée à partir de 18 280 €, la Beachy 420 est une solution idéale pour les familles avec deux enfants ou un adolescent, et c’est un excellent compromis entre compacité et fonctionnalité. Vous souhaitez en savoir sur ce modèle précis, rendez-vous sur la fiche technique de la Beachy 420. Pour découvrir les autres modèles de la gamme proposés par la marque, rendez-vous sur son site officiel : hobby-caravan.de. Et, vous, que pensez-vous de cette caravane minimaliste, certes, mais ravissante ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .