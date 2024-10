La mini caravane TipTop, made in France, est maintenant disponible d’occasion à 17 000 €

Vous aimez le camping et les caravanes ? Alors, vous connaissez forcément le fabricant breton TipTop ! Avec leur look unique et un peu rétro, elles ont déjà conquis les plus nostalgiques, comme les novices en caravaning. Légères et compactes, elles sont parfaites pour les road trips en amoureux, ou entre copains. Si leur look séduit, c’est aussi leur poids qui plait aux acheteurs. En effet, avec moins de 900 kg pour les plus lourdes, même une petite voiture peut les tracter sans souci. De plus, en achetant les caravanes TipTop, vous achetez aussi un savoir-faire français puisqu’elles sont toutes fabriquées à la main, du côté de la ville du Mans (72). Depuis peu, des modèles d’occasion sont disponibles et c’est une excellente nouvelle. Présentation.

Focus sur la fabrication des mini-caravanes TipTop

Comme je vous l’ai annoncé en introduction, les caravanes TipTop sont fabriquées à la main, dans le Morbihan. Les matériaux qui les composent sont tous choisis avec soin pour leur robustesse et leur durabilité. Quant au choix de la forme goutte d’eau (Teardrops), il n’est pas anodin puisqu’il leur offre un meilleur aérodynamisme et un charme particulier évidemment. De plus, la fabrication artisanale permet de nombreuses options de personnalisation, comme l’installation d’une kitchenette, des coloris différents, ou encor des équipements. Ainsi, si vous êtes un « nomade connectée » vous pourriez avoir besoin de prises USB ou de panneaux solaires pour travailler dans un coin perdu ! TipTop répond aussi à ses demandes.

Quels sont les principaux équipements des mini-caravanes ?

Prenons l’exemple du modèle Évolution, le moins cher de la marque. Sans option, elle possède une cuisine accessible par l’arrière avec évier, feux à gaz, réfrigérateur et placards. La chambre comprend un lit 140 × 200 cm avec sommier à plots, des placards et des rideaux occultants. Le châssis en aluminium, les suspensions pneumatiques, et les quatre pieds stabilisateurs lui garantissent une grande stabilité. De nombreuses options sont disponibles pour que la mini-caravane corresponde à vos besoins. Par exemple, vous pourrez ajouter une tente de toit gonflable avec couchage de 135 × 200 cm, un auvent gonflable ou une cabine d’hygiène, c’est vous qui choisissez. Vous pourrez également choisir de la rendre autonome avec réserve d’eau et panneaux solaires

Enfin des modèles d’occasion chez TipTop !

Si votre budget est plutôt restreint et qu’il ne vous permet pas d’acheter du neuf, TipTop propose désormais des modèles d’occasion. La seule condition étant, bien entendu, d’acheter la mini-caravane, avec les options choisies par l’ancien propriétaire. Actuellement, des TipTop d’occasion sont disponibles à partir de 17 000 € contre 42 900 € pour un modèle neuf. Si vous êtes intéressés, il est possible de contacter directement TipTop Europe pour en savoir plus sur les disponibilités au 06 70 27 34 74.

Les aventuriers vont être aux anges avec cette nouvelle possibilité, et élargir leurs perspectives de voyage, à mon avis. En savoir plus sur ces mini-caravanes ? Rendez-vous sur le site officiel : tiptopeurope.com.