TipTop : des minis caravanes Teardrop parfaitement équipées et fabriquées en France

Mars est le mois du printemps, celui où la chaleur commence à se faire sentir, annonçant le retour des beaux jours. Cette saison est aussi celle où l’on doit penser aux vacances estivales et imaginer la manière dont nous les passerons en famille ou entre amis. Si le camping traditionnel ne vous inspire pas ou que les hôtels ne sont pas votre tasse de thé, peut-être seriez-vous séduit par le concept TipTop ? Ce sont de petites caravanes « tout confort », Teardrop, inventées par Alain Sauvager et fabriquées au Mans et en Bretagne. Elles sont parfaites pour partir à la découverte de nos belles régions de France. Découverte de cet étonnant concept venu des États-Unis.

L’invention du concept de mini-caravanes

Aux États-Unis, elle est appelée Teardrop. En France, on l’appelle mini-caravanes ou désormais TipTop. Le concept vient des États-Unis et a vu le jour dans les années 1930-1950. En forme de goutte d’eau ou de larme, la première minicaravane a été inventée par Louis Rogers de Pasadena, en Californie, dans les années 1930. Solides et aérodynamiques, les Teardrops ont rapidement rencontré le succès suite à leur fonctionnalité et à leur disponibilité immédiate. En effet, vous l’accrochez à votre véhicule et vous partez sur les routes. À l’intérieur, il ne faut pas s’attendre au grand luxe. Toutefois, elles sont conçues pour accueillir deux adultes et un enfant en général, en proposant de nombreux rangements. Généralement, elles se dotent aussi d’un petit coin cuisine fixe ou amovible. Parfaites pour les bivouacs ou les parcours à étapes, elles sont si légères qu’elles ne nécessitent aucun permis de conduire supplémentaire, mais simplement un dispositif d’attelage.

TipTop Europe met l’accent sur l’authenticité

En choisissant de fabriquer ses Teardrops en France, l’entreprise TipTop mise sur l’authenticité et sur l’esthétisme. Les minis-caravanes de la marque française s’offrent toutes une allure vintage et un design original fidèle aux Teardrops d’origine. Elles disposent de deux portes latérales et d’une ouverture à l’arrière (hayon) qui donne accès à la cuisine ou à l’espace de rangement intégré.

Concernant la fabrication, vous pourrez compter sur sa robustesse grâce à l’utilisation de matériaux nobles, de l’aluminium pour le châssis, de mobilier en bois, de suspensions pneumatiques ainsi que de quatre pieds stabilisateurs. Mesurant moins de deux mètres de haut et moins de 900 kg, les mini-caravanes sont facilement manœuvrables. Elles disposent également de système électrique. Le permis B suffit à pouvoir les tracter dans la plupart des cas.

Deux modèles déjà disponibles

L’entreprise Tiptop propose deux modèles différents : le modèle « Original » et le modèle « Evolution ». La Tiptop « Original » dispose d’un évier, de deux feux gaz, d’un réservoir de 60 l « eau propre » et d’un autre de 30 l « eau grise ». Conçue pour deux personnes avec un couchage de 140 × 200 cm, elle s’équipe d’un sommier à plots Moduloflex, de placards de rangement et de rideaux occultants avec fonction moustiquaire. Il est possible d’agrandir l’espace en ajoutant une tente de toit (en option). Le prix de départ du modèle Original est de 42 600 €. Quant au modèle Evolution, il est disponible à partir de 34 900 € et se compose d’un espace de chargement de 5 200 l, ce sera donc à vous de choisir ce que vous souhaiterez à l’intérieur. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site tiptopeurope.com.