Beachy Air : une mini caravane pesant moins de 500 kg conçue pour les voitures électriques

À l’automne 2021, le constructeur allemand Hobby de caravanes lançait la Beachy Air, une petite caravane conçue pour ceux qui aiment la liberté. Inspirée par les histoires racontées sur les réseaux sociaux, l’équipe de Hobby a voulu faire de son nouveau modèle un compagnon de vacances, dans lequel on se fabrique des souvenirs de vacances. L’ambition affichée de la marque étant de séduire un jeune public qui boude souvent le camping, au profit du confort d’un appartement ou d’un hôtel. Présentée lors du dernier salon de Düsseldorf, elle s’adresse également aux conducteurs de voitures électriques puisqu’elle est très légère à tracter. Présentation.

La Beachy Air, qu’est-ce que c’est ?

Lors du salon de Düsseldorf, Hobby a présenté un prototype de sa Beachy Air attelé au fourgon VW électrique ID Buzz. En effet, la petite caravane s’adapte parfaitement aux voitures électriques, du haut de son poids de moins de 500 kg, de sa caisse plus basse sur route et de sa conception monocoque. Et c’est grâce à un toit relevable que la caisse peut être aussi basse sur toute (1.98 m contre 2.65 m pour le modèle Beachy classique). Dans cette minicaravane aménagée par Vöhringer, un autre spécialiste allemand dans le domaine, tout a été pensé pour voyager léger, mais confortable.

Quelles différences avec la Beachy originale ?

Sa principale différence réside donc dans le toit relevable qui ne pèse que 28 kg, permettant une hauteur réduite lorsque celui-ci est replié. Toujours dans l’esprit de gagner de la place, Vöhringer a imaginé des meubles en panneaux alu et contreplaqué qui se rangent « en sandwich ». À la fois rigides et légers, ils permettent de gagner de la place et d’alléger la structure si celle-ci est tractée par une voiture électrique. Parfait exemple de cette conception, le bloc cuisine amovible ne pèse que 15 kg !

Quelles sont les fonctionnalités de la Beachy Air ?

Dans cet espace confortable, on retrouve le nécessaire pour un séjour en camping confortable. Il se dote d’une cuisine amovible, de toilettes pivotantes qui viennent se ranger dans un coffre et d’une banquette convertible en lit double. Dans la cuisine, le couvercle du bloc amovible devient un plan de travail qui peut être installé à l’intérieur comme à l’extérieur. Cuisine, qui peut également être installée à l’extérieur lorsqu’il fait beau par exemple. Holger Schulz, directeur général chez Hobby, prévoit la commercialisation de la Beachy Air pour l’été 2024 et vise surtout les propriétaires de fourgons ou de voitures électriques.

Pourquoi cette nouvelle conception ?

Ceux qui passent leurs vacances en caravane hésitent souvent à passer à un véhicule électrique. Le poids des caravanes est évidemment un problème lorsque l’on roule à l’électrique. Hobby se concentre donc sur ce point pour permettre aux fans du caravaning de tracter leurs véhicules de loisirs, sans perdre trop d’autonomie sur leurs voitures. Actuellement, une caravane de 1 000 kg réduit l’autonomie de la voiture de moitié, ce qui impose des arrêts fréquents pour recharger et un temps de déplacement plus long. Aujourd’hui, un SUV électrique ne pourra parcourir que 200 km, s’il tracte une caravane et les bornes de recharges sont encore parfois difficiles à trouver. En allégeant le poids des caravanes et en comptant sur les innovations technologiques des voitures électriques allongeant leur autonomie, Hobby apporte une réponse à ces deux problématiques importantes. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site officiel hobby-caravan.de