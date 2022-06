CLC Boats : des kits pour construire soi-même sa petite caravane larme “Teardrop”

Avez-vous remarqué que les voitures actuelles étaient bien moins grandes que les anciennes ? Souvenez-vous de l’énorme C5 chez Citroën, de la Safrane chez Renault ou de la 405 chez Peugeot, ces berlines étaient bien plus longues en taille que les modèles actuels. Les voitures d’aujourd’hui ont tendance à être plus compactes, et donc à réduire les espaces de stockage. Née dans les années 30, une petite remorque ou camping-car que l’on appelle « larme » à cause de sa forme ronde, revient en force. Posséder une petite voiture implique forcément d’ajouter une remorque lorsque l’on veut partir en vacances. Un designer Américain, John C. Harris, qui, normalement dessine des bateaux, a imaginé une petite remorque larme qui peut être tractée par une Mini Cooper, mais il a surtout livré les plans et accessoires qu’il faut pour la construire vous-même !

Comment ça marche ?

Le principe est très simple si vous aimez bricoler, construire, créer, etc. Il vous suffit de vous rendre sur le site CLC Boats et de choisir votre kit à monter. Plusieurs options s’offrent alors à vous: la configuration standard, la configuration alternative et des dizaines d’options différentes. Concrètement, pour construire votre remorque larme, il vous suffit de choisir le kit de base (2995$) et d’ajouter les modules de votre choix, comme le kit d’aménagement intérieur (1995$) ou le porte-bagage intégré (1725$). Vous pouvez également acheter en ligne tous les plans possibles et imaginables pour construire votre remorque larme, avec ces prix allant de 59 à 259$. Libre à vous ensuite d’acheter tout le matériel nécessaire pour fabriquer votre petite remorque camping-car !

Pourquoi cette idée ?

Les petites remorques sont les véhicules que l’on construit le plus en autoconstruction. Mais souvent, les résultats sont très approximatifs, et cela peut même s’avérer dangereux pour les usagers. Le designer en coque de bateau a donc eu l’idée de transposer les techniques des navires aux petites remorques larmes. Il explique le fondement de son idée : “Et si nous prenions les mêmes matériaux et techniques de construction de bateaux que nous affinons depuis 25 ans chez Chesapeake Light Craft et construisions une remorque en forme de larme ? Et la même approche sculpturale que nous apportons à la conception de bateaux ?”

Et le résultat est magnifique !

Le résultat de cette ingénieuse idée est une petite remorque larme d’1.5 mètre sur 2.4 mètres, d’une élégance rare. Elle se dessine autour d’un matelas pneumatique d’1.5 mètres par 2 mètres qui vous permettra de passer vos nuits, confortablement installés. De chaque côté, la petite remorque dispose d’une petite trappe carrée qui permet de laisser entrer l’air et la lumière. Il est également possible d’y ajouter un système électrique 12 V pour pouvoir brancher une petite chaîne stéréo ou recharger vos smartphones.

A l’arrière, on trouve une grande cuisine qui est personnalisable à souhait et qui est disponible en kit optionnel avec étagère. Facile à tracter, à garer et à manipuler, elle est la caravane larme idéale pour les couples, et les petites voitures ! La remorque n’est pas incluse dans le kit de construction, mais CLC promet que la larme peut s’adapter à la quasi-totalité des remorques disponibles sur le marché. Elle est vraiment mignonne cette petite larme non ?