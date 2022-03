Ultimate Camper : une mini caravane teardrop résolument vintage

Lorsque pour les vacances, on opte pour le camping, ce n’est évidemment pas pour vivre dans le confort d’un hôtel, mais ce n’est pas non plus pour vivre comme une femme ou un homme de Cro-Magnon ! Avec la petite remorque de camping imaginée par Ultimate Toys aussi cool que mignonne, la vie en plein air devrait être un peu plus facile. Elle s’appelle Ultime Camper, adopte un look vintage et ne prend que très peu de place. Les petites caravanes remorques en forme de larmes appelées teardrop semblent être le futur must de l’été 2022. Il faut dire que celle-ci a un charme fou ! Elle va vous suivre jusqu’au bout du monde, et vous offrir tout le confort nécessaire après une journée à crapahuter… Découverte !

En camping avec une petite voiture

A l’évidence, peu de propriétaires de caravanes classiques possèdent de petits véhicules, bien trop légers pour ces monstres d’acier roulants… Avec l’Ultimate Camper, vous pourrez partir en weekend entre potes, et ce, même si vous possédez une voiture « normale » ! Elle ne pèse que 1315 kilos et offre tout le confort d’une caravane classique… Et ce n’est pas parce qu’elle est petite qu’elle n’est pas fonctionnelle ! Souvent, un dilemme se pose : une grande caravane, mais il faut beaucoup d’espace et un gros véhicule, ou une remorque, mais il ne faut pas être trop regardant sur les commodités ! Avec celle-ci, le compromis est tout trouvé: vous voyagez léger, mais vous profitez du confort d’une grande caravane.

L’intérieur de l’Ultimate Camper

Dans cette teardrop, vous disposerez d’un couchage pour deux personnes dans un lit Queen Size, de toilettes, d’une salle d’eau avec douche et d’une cuisine. Tout cela dans un espace très restreint ! Les nostalgiques des années 70 adoreront son look vintage qui change complètement de celles que l’on a l’habitude de voir, plutôt très futuristes ! La cuisine et la douche se trouvent à l’avant de la remorque et l’espace vie / nuit à l’arrière. Il semblerait que la petite teardrop puisse accueillir jusqu’à 5 personnes, ce qui nous semble tout de même un peu ambitieux, à moins d’aimer être serrés comme des sardines ! Dans la réalité, il n’existe bien qu’un seul couchage pour deux personnes… Mais ce n’est déjà pas si mal pour un si petit espace. La cuisine est équipée avec une cuisinière à gaz, un évier en acier inoxydable. Lorsque la météo s’y prête, vous pouvez également cuisiner depuis l’extérieur, dans la petite cuisine de l’arrière de la remorque, équipée d’une glacière et d’un évier.

Combien coûte l’Ultimate Campers ?

Sur le site Ultimate Toys, aucun prix définitif n’est encore donné, on sait seulement que les précommandes devraient débuter à partir du 30 avril 2022. Nous ne savons donc pas non plus si cette jolie teardrop disponible en version bleue et blanche et en version bois et mauve, sera accessible dans notre pays. Mais au vu de ses caractéristiques, le prix de vente devrait se situer entre 15 000€ et 30 000€.