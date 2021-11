Tesla : un kit cabine pour transformer le Cybertruck en camping car

Si vous aimez et suivez les aventures de la désormais célèbre marque Tesla d’Elon Musk, alors vous connaissez le Cybertruck. C’est ce véhicule qui a donné l’idée à Form Camper, une start-up californienne spécialisée dans la conception de camping-cars, de créer un « pod ». Ce pod de camping-car extensible transforme le Cybertruck ou le F-150 en un micro VR.

Lorsque Tesla a lancé son Cybertruck, il était totalement incompatible avec tous les produits de camping-cars traditionnels. Mais c’est désormais un problème résolu grâce au Form Camper, qui s’insère parfaitement entre les parois du lit, puis s’étend électriquement dans un compartiment à parois dures. Une idée révolutionnaire pour tous les camping-cars électriques.

Comment ça fonctionne ?

Pour pouvoir s’adapter au Cybertruck mais également aux autres camping-cars, le pod ne devait pas dépasser sur les côtés du lit, au risque d’interférer avec les rails du Tesla. Il fallait donc dimensionner une boîte extensible, aux dimensions uniques du Cybertruck, mais également pouvoir la relier à la batterie du Tesla. Form Camper a donc créé une boîte rectangulaire de base dimensionnée pour s’adapter au Tesla, mais aussi aux autres modèles de camping-cars.

Cependant, une simple boîte n’offre pas le confort nécessaire pour dormir; ils ont donc conçu un système complet qui permet d’offrir un véritable espace de couchage. Le Form Camper ne se déplie pas seulement, il créé en fait une pièce séparée qui descend sur le sol, formant ainsi un toit rigide et étanche sur tout l’espace.

Le concept en détail

Lorsqu’il est totalement déployé, le Form Camper offre une surface de 6.6 m² au sol, mais une paire d’auvent est prévue pour être déplliée sur les côtés et offrir encore plus d’espace abrité. Comme certains modèles déjà existants, il permettrait de camper avec ou sans le véhicule; des pieds sont en effet prévus pour qu’il puisse s’installer de façon indépendante.

A l’intérieur, il faudra seulement 5 minutes pour qu’il soit opérationnel: il suffira de déplier un lit double dans la partir supérieure du camping-car ! Les utilisateurs pourront alors dévoiler le dessous, et y glisser la table de cuisson, l’évier et le plan de travail. Dans le bloc cuisine, on retrouve un réfrigérateur / congélateur, ainsi que divers rangements. Et ce n’est pas tout: il sera également possible d’ajouter une table rabattable pour prendre son repas à l’abri.

Côté fonctionnement, il sera entièrement électrique, soit avec une batterie lithium-ion à décharge profonde disponible de 300 Ah, soit sur le grand pack automobile d’un camion électrique. De plus, le camping-car permettra le transport de 189 litres d’eau douce sous le lit, avec un système d’osmose permettant de purifier l’eau.

Et combien ça coûte ?

Si tout va bien, le Form Camper devrait être disponible à l’état de prototype dès le deuxième trimestre 2022; la start-up parle de démarrer la production en début d’année prochaine, mais souhaite d’abord améliorer son produit et effectuer quelques changements.

Dans un premier temps, 500 exemplaires devraient être proposés au prix de 69500 $, soit 60150€. Mais il est déjà disponible en précommande et on peut bénéficier d’une remise entre 5000 et 20000 dollars, en fonction de l’acompte versé. En revanche, il n’y a pas d’indication sur la disponibilité en France. Dommage, car cela aurait pu intéresser certains baroudeurs.