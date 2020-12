LandTraveler : le Tesla Cybertruck à aussi le droit à une caravane !

Le Tesla Cybertuck est sans aucun doute l’un des véhicules électriques les plus attendus actuellement. Nous savons déjà que pour mieux répondre aux besoins des clients, Elon Musk prévoit de lancer des accessoires, dont une tente et une remorque, pour accompagner son utilitaire tout-terrain 100 % électrique.

Après tout, vu que le Cybertruck est censé être aussi performant qu’un char, ce serait dommage de ne pas pouvoir tirer pleinement parti de ses capacités. Mais alors que le véhicule se fait toujours attendre, une entreprise russe a décidé de prendre de l’avance en lançant une caravane conçue pour fonctionner avec.

Une caravane pour les futurs possesseurs du Tesla Cybertruck

En effet, cela prendra probablement un peu plus de temps avant que la firme américaine ne lance son pick-up. Si tout se passe comme prévu, le Tesla Cybertruck entrera en production fin 2021. Mais avec le contexte actuel, rien n’est encore sûr. En France par exemple, la rubrique dédiée à la précommande a disparu du site web du constructeur. Quoi qu’il en soit, en attendant de connaitre la vérité, vous pouvez déjà avoir un avant-goût de l’expérience Cybertuck avec cette caravane de LandTraveler, d’autant qu’on peut la tracter avec presque n’importe quelle voiture.

Avec ses dimensions de 5 x 2 x 2m pour un poids à vide de 490 kg, la caravane a néanmoins été conçue pour être en synergie avec l’utilitaire électrique de Tesla. Le designer Ivan Zheltonogov, son créateur, a veillé à ce que tous les détails soient en accord avec le concept adopté par la firme américaine. Les arêtes vives et les surfaces planes en acier inoxydable font notamment penser à la structure du Cybertruck.

Une caravane assez classique

Outre ce design fortement inspiré par celui du tout-terrain de Tesla, la solution que nous propose LandTraveler n’a rien de très particulier. On peut même qu’il est trop compact. Néanmoins, l’élégance est au rendez-vous, ce qui devrait permettre de bénéficier d’un certain confort. À l’intérieur, il est question de couchages pour deux adultes et un enfant. Ivan Zheltonogov a aussi prévu un coin cuisine, une douche et des toilettes. S’y ajoutent un réservoir d’eau de 100 litres, une fenêtre sur le toit et une table.

Le chauffage est assuré par un système autonome fonctionnant avec du gazole, alors que l’électricité est fournie par deux panneaux solaires de 12V/100W et deux batteries de 12V/100Ah. Côté prix, la caravane est facturée 1,5 million de roubles, soit l’équivalent des 16.653 € au taux de change actuel.Et pour ceux qui se posent la question, la maison Cybertruck existe déjà !