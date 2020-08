Ils créent une réplique du quad électrique de Tesla et atteignent les 160 km/h

Une vidéo qui ne manquera pas de fasciner les amateurs de véhicules électriques DIY vient d’être mise en ligne par le YouTubeur Rich Rebuilds. Celle-ci présente effectivement une réplique parfaite du Tesla Cyberquad.

Durant l’évènement de présentation de son Cybertruck en novembre 2019, Musk a annoncé quelque chose d’inattendu : un quad électrique au design futuriste. En fait, plutôt que d’être considéré comme un produit à part entière, l’engin a été présenté à cette époque-là afin de montrer la capacité de chargement du pick-up tout terrain 100 % électrique.

Une reproduction parfaite du Cyberquad

Au début, il n’était pas clair si Tesla prévoyait de commercialiser le Cyberquad, mais son PDG a confirmé plus tard qu’il serait proposé en tant qu’option avec le Cybertruck. Les rumeurs suggèrent à cet effet un lancement vers la fin de l’année prochaine.

Certaines personnes ne veulent pas cependant attendre cette sortie officielle et vont jusqu’à créer des copies du véhicule. Plusieurs projets amateurs qui visent à construire des répliques du Cyberquad ont alors fait surface sur la Toile. Cependant, celui de Rich Rebuilds est sans aucun doute le plus convaincant.

En bref, le vidéaste a construit un exemplaire qui reprend toutes les lignes du prototype publié par Tesla fin 2019. Le projet, qui a commencé en début d’année, est désormais presque terminé. Il a nécessité environ 300 heures de travail et a impliqué un coût qui avoisine les 18 000 dollars. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le résultat est tout à fait bluffant.

Un 0 à 100 en moins de 4 secondes

Steven Salowsky et Rich Benoit affirment avoir acheté un quad Yamaha Raptor 700 de 2008 pour créer leur propre Cyberquad. Ils ont démonté le moteur thermique, le réservoir ainsi que la carrosserie en plastique et ont installé à la place un moteur électrique, une batterie et une carrosserie métallique. Le moteur électrique en question est un modèle de chez Zero Motorcycles.

Au début, le team avait tout simplement prévu de modifier l’engin Yamaha. Ce n’est qu’après que Steven a eu l’idée de reproduire le Cyberquad. Dans l’ensemble, nous pouvons dire que Rich Rebuilds a encore une fois réussi à marquer nos esprits par la qualité de leur travail. Les essais filmés révèlent des performances époustouflantes, notamment une accélération de 0 à 100 km/h en 3,98 secondes ainsi qu’une vitesse de pointe d’environ 160 km/h !