La France va construire une titanesque centrale de stockage par batteries de 240 mégawatts

Il s’agit d’un pas important pour la France et l’Europe. Alors que la transition vers les énergies renouvelables nécessite la mise en œuvre de solutions de stockage énergétique fiables, durables et performantes, les projets d’installation de batteries de stockage à grande échelle se multiplient dans le monde. Dans l’Hexagone, la commune de Cernay-lès-Reims, dans le département de la Marne, accueillera bientôt le plus grand site de stockage par batteries (BESS) du pays. Avec une puissance prévue de 240 mégawatts, pour une capacité de 480 mégawattheures, cette importante infrastructure énergétique devrait aider à stabiliser le réseau électrique français tout en augmentant la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.

Une collaboration avec TagEnergy et Tesla

Grâce à ses performances élevées, la centrale est censée être en mesure d’emmagasiner près de 20 % de l’énergie électrique totale nécessaire pour alimenter les bâtiments résidentiels de la Marne. À noter au passage que le département compte actuellement un peu moins de 600 000 habitants. Le site sera équipé des batteries lithium-ion géantes de Tesla, mieux connues sous l’appellation de Megapack. Son développement et sa gestion ont été confiés au groupe portugais TagEnergy. Basé à Lisbonne, ce dernier est une entreprise assez jeune dans la mesure où il a été fondé en 2019. Malgré cela, il est déjà présent sur un certain nombre de marchés internationaux, notamment en France, en Australie et au Royaume-Uni.

Une importante infrastructure énergétique à ciel ouvert

« Grâce à une structure de financement innovante et au déploiement de stockage à grande échelle, le projet de batterie de Cernay contribuera de manière significative à la souveraineté énergétique de la France tout en renforçant la stabilité du réseau à mesure que la part des énergies renouvelables croît », a déclaré le PDG de TagEnergy, Franck Woitiez. Fait intéressant, la future centrale de stockage énergétique sera 5 fois plus performante que la centrale de Saucats en Gironde qui est actuellement la plus puissante batterie en service sur le sol français. Le site de Cernay-lès-Reims occupera une superficie d’environ 35 000 m².

À quand la mise en service ?

On sait par ailleurs que la centrale accueillera 140 batteries Tesla Megapack. À cela s’ajouteront plusieurs dizaines de transformateurs de moyenne tension ainsi que deux transformateurs à haute tension de 225 kV. Les études préliminaires sur site ont eu lieu en avril dernier. Concernant les travaux de construction, ils devraient commencer en janvier prochain et durer plusieurs mois.

L’entrée en service de la centrale est quant à elle prévue pour fin 2025. Plus d’infos : tag-en.com et Tesla.com. Ce projet de centrale de stockage énergétique est-il une bonne idée selon vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .