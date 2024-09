L’Australie va construire la plus grande centrale solaire au monde avec stockage d’énergie (40 GWh)

Actuellement, de nombreux pays s’efforcent de réduire les émissions de gaz à effet de serre issus des énergies fossiles, afin de minimiser les effets du changement climatique. Une initiative poussée par l’ONU, qui estime que les combustibles fossiles représentent 80 % de la demande énergétique primaire dans le monde et sont l’une des sources majeures d’émissions mondiales de CO2. Les efforts mis en place visent généralement à privilégier les sources d’énergie renouvelables, à l’instar de l’énergie solaire. En Australie, le gouvernement a donné son feu vert pour la construction d’une immense centrale solaire, le projet Australia-Asia PowerLink. Une démarche qui s’inscrit dans la diversification des sources d’énergie du pays et le renforcement de sa position sur le marché mondial.

Le plus grand complexe solaire au monde

La ministre de l’Environnement, Tanya Plibersek, a indiqué dans un communiqué que la centrale solaire sera déployée dans le Territoire du Nord, sur une superficie d’environ 12 000 hectares. Elle devrait produire 6 GWh d’électricité, dont 4 GWh seront destinés à Darwin et ses environs, et 2 GWh à être exportés à Singapour via un câble électrique sous-marin. Plibersek a également souligné que le projet Australia-Asia PowerLink ne serait pas uniquement destiné à produire de l’électricité. Il comprend aussi le stockage de 40 GWh grâce à des batteries de grande capacité, afin de maintenir un approvisionnement énergétique stable. « Ce projet massif est une infrastructure qui va définir une génération. Il s’agira du plus grand complexe solaire au monde et fera de l’Australie le leader mondial de l’énergie verte », a-t-elle déclaré. En attendant, la plus grande centrale solaire au monde est la ferme photovoltaïque Midong, située en Chine.

Un coût estimé à 21 milliards d’euros

Le budget prévu pour la réalisation de ce projet colossal est estimé à environ 21 milliards d’euros. Cela comprend notamment l’installation du câble électrique sous-marin de 4 300 km jusqu’à Singapour et la construction d’une ligne de transmission de 800 km jusqu’à Darwin, la capitale du Territoire du Nord. Pour information, le projet va être mené par l’entreprise locale SunCable, la société de l’entrepreneur milliardaire en logiciels et militant pour le climat Mike Cannon-Brookes. Ce dernier a indiqué que ce projet devrait fournir jusqu’à 15 % des besoins en électricité de la cité-État d’Asie du Sud-Est, une fois terminé. Une avancée stratégique pour l’Australie sur le marché asiatique des énergies renouvelables. La ministre de l’Environnement estime, en outre, que l’Australia-Asia PowerLink créera plus de 14 000 emplois dans le nord du pays, contribuant à dynamiser l’économie locale.

Décision finale d’investissement attendue en 2027

Le directeur général de SunCable, Cameron Garnsworthy, a déclaré que « l’entreprise va concentrer ses efforts sur la prochaine étape de la planification pour faire avancer le projet vers une décision d’investissement finale ciblée d’ici à 2027 ». Il est à noter que même si le projet a déjà été approuvé par le gouvernement australien, un certain nombre d’obstacles techniques et réglementaires doivent encore être réglés. Selon Tanya Plibersek, le régulateur de l’énergie de Singapour et le gouvernement indonésien, dont les eaux territoriales seront traversées par les câbles sous-marins, n’ont pas encore donné leur accord.

De même, les communautés autochtones australiennes concernées par le projet doivent également donner leur accord. L’objectif est que la centrale solaire soit opérationnelle d’ici à 2030 et permette à l’Australie de réduire progressivement sa dépendance au charbon, tout en augmentant sa capacité à exporter de l’énergie propre. Que pensez-vous de ces projets de centrales solaires qui voient le jour ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .