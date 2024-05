Le Tesla Megapack sera au cœur du plus grand système de stockage par batteries (1 363 MWh)

Dans l’espoir d’atteindre la neutralité carbone, de nombreux pays investissent massivement dans les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien. Malgré leurs multiples atouts, ces sources sont connues pour leur nature intermittente. C’est pourquoi il est important d’utiliser des batteries efficaces et fiables. Tesla, à travers sa marque Megapack, est l’un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d’électricité à grande échelle au monde. L’entreprise a justement été choisie par l’Australian Energy Market Operator (AEMO) pour fournir plusieurs centaines d’exemplaires de son produit afin de stabiliser le réseau électrique de la ville de Collie, dans la région sud-ouest de l’Australie-Occidentale.

Un partenariat avec Neoen

Ce projet est la seconde étape d’un programme à grande échelle initié par le Western Australian Coordinator of Energy. La première étape, franchie l’an dernier, consistait en l’installation de 224 unités du Tesla Megapack 2 XL pour une puissance de 219 MW et une capacité totale de 877 MWh. Comme pour ce premier volet, le contrat d’installation des conteneurs de batteries au lithium a encore une fois été attribué à Neoen. Cette fois-ci, l’entreprise française sera chargée de la construction d’un nouveau parc contenant 348 unités de stockage Megapack 2 XL totalisant une puissance de 341 MW ainsi qu’une capacité de 1363 MWh, soit un peu plus de 1,3 GWh.

Un projet unique en son genre

Selon un communiqué de Neoen, la nouvelle installation devrait améliorer la stabilité de la nouvelle sous-station Palmer Terminal de Western Power dans le système interconnecté du sud-ouest (SWIS). Par sa puissance et de son impressionnante capacité de stockage, celle-ci devrait devenir le nouveau plus grand système de stockage par batteries lithium-ion en Australie et l’un des plus importants au monde. Concernant sa mise en service, la nouvelle infrastructure devrait être opérationnelle dans le courant du quatrième trimestre 2025.

Bientôt une méga usine en Asie

On sait en outre que l’installation contribuera à hauteur de 20 % dans la stabilisation du réseau SWIS. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce projet devrait permettre à Tesla de consolider sa position de leader sur le marché des solutions de stockage énergétique à grande échelle. Pour info, le géant américain des voitures électriques a récemment annoncé avoir étendu la possibilité de production de sa méga usine de Lathrop, en Californie, chargée de la construction des Megapack. Comme si cela ne suffisait pas, Tesla construit actuellement une infrastructure similaire en Chine. Rappelons que la société a dernièrement lancé une nouvelle solution de stockage domestique : le Powerwall 3. Plus d’infos : neoen.com. Ces systèmes de stockages pour stabiliser les réseaux électriques vous semblent-ils être de bonnes alternatives ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .