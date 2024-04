Outre l’utilisation d’énergies renouvelables et de moyens de transport plus propres, une bonne gestion des déchets est indispensable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger notre environnement. Dans l’UE, environ 2,2 milliards de tonnes de déchets sont générés annuellement, selon des chiffres publiés sur le site du Parlement européen. Afin de mieux les gérer et de limiter leur impact environnemental, l’Union européenne et les pays membres adoptent des pratiques favorisant l’économie circulaire. En Italie, San Pier d’Isonzo, une petite commune de 20 000 habitants, a collaboré avec City Green Light pour mettre en place le premier réseau d’éclairage public composé en grande partie de matériaux recyclés.

Environ 70 % de matériaux recyclés

Grâce à son partenariat avec City Green Light, la commune de San Pier d’Isonzo est devenue un exemple pour les autres villes européennes. L’entreprise est intervenue, aussi bien au niveau des infrastructures telles que les tableaux de distribution, qu’au niveau des composants électriques. Elle a mis en place un nouveau réseau d’éclairage constitué à 70 % de matériaux recyclés, ce qui représente un poids d’environ 1,5 tonne. Les travaux ont commencé en décembre 2023 et ont été réalisés en collaboration avec Neutralia. Cette dernière et l’entreprise de services énergétiques ont élaboré un cahier des charges garantissant la bonne gestion et le contrôle de la présence de matériaux recyclés dans les différents éléments qui composent le nouveau système d’éclairage. Pour information, le réseau compte 543 points lumineux, dont 90 % (soit approximativement 407 luminaires) ont été fabriqués à partir de matières recyclées.

Une importante réduction de la consommation énergétique

Hormis les matériaux recyclés, les travaux réalisés par l’entreprise de services énergétiques ont eu pour objectif de réduire la consommation du nouveau système d’éclairage de San Pier d’Isonzo. Le remplacement d’anciens luminaires a permis de réaliser jusqu’à 60 % d’économie d’énergie. En effet, si la consommation annuelle du réseau avoisinait 189,82 MWh avant les travaux, elle est actuellement estimée à 59,28 MWh. À la fin du contrat de City Green Light, la commune devrait diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 33,4 tonnes. Il est important de noter que la rénovation du réseau d’éclairage de San Pier d’Isonzo a été effectuée dans le cadre d’un contrat de neuf ans, signé entre l’entreprise et la commune. Ce contrat comprend la gestion, ainsi que la maintenance du système d’éclairage de la ville, mais également la production d’électricité à partir de ressources vertes et renouvelables.

Des travaux permettant de diminuer la pollution lumineuse

Si les nouveaux luminaires ont permis de réduire considérablement la consommation énergétique du réseau d'éclairage de San Pier d'Isonzo, ils ont également contribué à la diminution de la pollution lumineuse. En d'autres termes, ils améliorent grandement le confort visuel et créent un environnement plus sécuritaire, tant pour les habitants de la commune que pour les touristes. Suite au succès du projet, Claudio Bignolin, le maire de la ville, n'a pas manqué de faire part de sa satisfaction et a déclaré que ces travaux de réaménagement faisaient partie de son programme électoral. De son côté, Tomaso Naldi, le directeur de la Business Unit de City Green Light, a affirmé que ce projet constitue un exemple inspirant pour les autres villes et un modèle qui peut être reproduit dans d'autres communautés. Plus d'informations : Citygreenlight.