Le concept de l’agrivoltaïque séduit de plus en plus les professionnels des énergies renouvelables ainsi que les agriculteurs. En réalité, l’idée de fusionner l’agriculture et la production d’électricité photovoltaïque, en vue d’améliorer le rendement global, a été proposée pour la première fois au début des années 1980 par le physicien allemand Adolf Goetzberger. Au fil des années, l’agrivoltaïsme est devenu une solution prometteuse pour faire face aux contraintes environnementales liées au changement climatique, en optimisant notamment l’utilisation des terres et en aidant à économiser l’eau. Dans le vieux continent, la société allemande AgroSolar Europe est l’une des références en la matière.

Dépourvue de métal

En collaboration avec le fabricant de filaments Fibr, AgroSolar Europe a développé une structure de montage pour panneaux agrivoltaïques qui n’utilise pas d’acier. Au lieu de cela, elle intègre exclusivement des composants à base de matières organiques comme le carbone, le lin, la fibre de bois et d’autres matières premières renouvelables. En s’affranchissant du métal, la société revendique une importante baisse de poids d’environ 90 %. Une amélioration qui facilite non seulement la fabrication, mais également l’installation en diminuant le nombre de machines et l’effectif du personnel nécessaire. De plus, le nouveau système de montage est capable de supporter une charge importante tout en réduisant de 90 % l’utilisation de matériaux naturels.

Favorise la biodiversité

Les nouvelles structures s’apparentent plutôt à des arbres qu’à des ossatures artificielles imposantes. Par cette conception unique, elles se fondent discrètement dans le paysage. Une qualité qu’AgroSolar Europe juge nécessaire pour convaincre la population à accepter l’agrivoltaïsme. De plus, les structures arborescentes favoriseraient la biodiversité en procurant un abri pour de nombreuses espèces animales. Elles seraient aussi idéales pour les plantes grimpantes. Évidemment, avec cette innovation, l’entreprise allemande ambitionne de révolutionner le concept de l’agrivoltaïque en le rendant plus abordable et plus écologique.

Entièrement recyclable

Les matières premières renouvelables utilisées pour la fabrication des structures proviennent de l’agriculture durable. « À l’avenir, nous pourrons fabriquer nos systèmes agrivoltaïques à partir des mêmes matériaux que ceux qui sont cultivés sous les systèmes », a d’ailleurs laissé entendre Markus Haastert, directeur général d’AgroSolar Europe. Fait intéressant, les produits ont une durée de vie de 30 ans et peuvent être entièrement recyclés. À noter que ce système de montage innovant est testé depuis 2023.

Cette année, l'entreprise établira une installation pilote. Concernant la commercialisation, elle devrait intervenir à partir de 2026, année à laquelle le fabricant prévoit d'entamer la production de masse. Plus d'infos : agrosolareurope.de.