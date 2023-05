Solarge dévoile un panneau solaire 100 % recyclable et ultraléger, composé de matériaux biosourcés et recyclés

La durée de vie des panneaux solaires varie généralement entre 25 et 30 ans selon les modèles. Lorsque ce délai approche, le module perd progressivement de puissance. Une fois qu’il ne produit plus assez d’électricité, le propriétaire peut le remplacer. Bien qu’un panneau classique usagé soit recyclable, cette opération s’avère peu intéressante du point de vue économique. Ses différents éléments constitutifs sont difficiles à démonter, générant un coût important lors de leur traitement. Conscients de cette contrainte, certains fabricants s’appliquent aujourd’hui à créer des panneaux solaires améliorés, dont les composants pourront être récupérés plus facilement. Dans cette optique, les entreprises Solarge et EconCore collaborent pour mettre au point des modules avec un taux de recyclabilité à 100 %. Dans cet article, nous vous convions à découvrir cette innovation remarquable.

Comment est conçue cette technologie d’énergie solaire ?

Ces nouveaux panneaux photovoltaïques sont produits dans une nouvelle usine de la société Solarge. Ils présentent une faible empreinte carbone (80 % en moins par rapport aux modèles classiques). En effet, ils sont fabriqués à partir de polymères recyclés ou biosourcés. Ce choix de matériaux a fait significativement baisser leur impact environnemental durant leur processus de production. La société EconCore assure l’approvisionnement d’un matériau thermoplastique léger avec une structure en nid d’abeille. Cette technologie unique augmente les propriétés mécaniques, la résistance aux rayons ultraviolets, la conductivité thermique et la robustesse des modules solaires. Elle est recouverte d’une couche fine de polymère, garantissant une conception plus légère.

Ces nouveaux modules seraient 50 % moins lourds que ceux qui sont composés de verre et d’aluminium. Ce poids léger est crucial, car il permet d’éviter un risque de surcharge aux toitures de bâtiments. Cela facilite d’ailleurs le transport et la pose du système. De plus, les différents composants de ces panneaux pourront être facilement démontés et récupérés. Ils pourront être réutilisés à 100 %. Il s’agit des premiers modèles au monde qui ont pu atteindre ce taux de recyclabilité parfait, affirment leurs concepteurs. Il convient aussi de souligner que ces dispositifs ne contiennent aucune substance dangereuse de type PFAS (perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés). Leur procédure de recyclage devrait s’effectuer en toute sécurité.

Quel est l’intérêt de recycler les panneaux solaires ?

L’industrie du recyclage des modules photovoltaïques commence actuellement à se développer. Cette activité contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et à l’économie circulaire d’un pays. Par exemple, en Europe, l’association PV Cycle rassemble des entreprises dans ce secteur afin de prendre en charge la collecte et le recyclage des modules usagés de façon plus organisée. Notons aussi que, depuis 2014, les fabricants et les importateurs européens sont obligés de reprendre gratuitement les dispositifs solaires en fin de vie.

Sur le plan écologique, la récupération des différents composants des dispositifs photovoltaïques permet d’éviter leur processus d’élimination, nocive pour l’environnement. Les recycleurs peuvent notamment récupérer le silicium, ainsi que les éléments en aluminium, en verre, en cuivre, en plastique, etc. À l’intérieur de certains équipements, ils peuvent trouver des métaux rares comme l’indium et le gallium. Par conséquent, cette activité aide à mieux gérer l’exploitation des ressources limitées de la Terre. Celle-ci pourrait générer des revenus jusqu’à 15 milliards de dollars d’ici 2050, selon une étude de l’IRENA. Pour avoir plus d’informations sur cette technologie solaire 100 % recyclable, rendez-vous sur Solarge.com / econcore.com