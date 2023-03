Quelle est la durée de vie des panneaux solaires ?

Les panneaux solaires photovoltaïques sont les panneaux que l’on trouve installés sur nos toits. Ces panneaux solaires permettent de convertir l’énergie lumineuse en électricité grâce à l’effet photovoltaïque. Ils se composent de cellules photovoltaïques qui absorbent la lumière et génèrent un flux électrique. Ces dernières se composent de silicium, un matériau semi-conducteur dopé avec des impuretés pour créer des zones positives et négatives, formant ainsi un circuit électrique. Lorsque la lumière frappe une cellule photovoltaïque, elle est alimentée par les électrons du matériau semi-conducteur, permettant une différence de potentiel. Cette dernière permet aux électrons de circuler à travers le circuit et produire un courant électrique. Toutefois, les panneaux solaires photovoltaïques ne sont pas éternels ! On vous explique tout sur leur durée de vie.

La durée de vie d’un panneau solaire photovoltaïque, qu’est-ce que c’est ?

Cette « durée de vie » est la durée pendant laquelle le panneau fonctionne, la période durant laquelle il génère donc de l’électricité. Cette durée de vie est importante pour estimer la rentabilité de l’investissement que représente l’installation. Pour estimer cette durée, il faut considérer les panneaux solaires, les cellules photovoltaïques, l’onduleur (ou micro-onduleur), ainsi que le compteur.

Les panneaux solaires

L’énergie solaire a beau être inépuisable, les panneaux installés sur le toit ne sont pas éternels. Généralement, la durée de vie moyenne de ce type d’installation est de 30 ans, certains modèles s’étalent sur 20 ans, tandis que d’autres parviennent jusqu’à 50 ans. Tout dépendra évidemment de la qualité de l’installation de départ. Lorsque les panneaux ne sont plus efficaces, ils pourront être recyclés à hauteur de 90 à 95 %, car la plupart des matériaux les composant sont recyclables. Près de 151 000 t de panneaux photovoltaïques auront atteint leur fin de vie utile d’ici à 2030, selon Soren, un éco-organisme chargé d’organiser la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés en France.

L’onduleur ou le micro-onduleur

Même s’il est plus fragile que le panneau solaire, cela n’influe pas sur sa durée de vie. La plupart de ces appareils fonctionnent pendant 25 ans après leur première mise en service. Les onduleurs sont des pièces centrales des installations. Ils servent à convertir le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif, pour le réseau domestique. Pour éviter d’avoir à le remplacer, l’idéal est de choisir un onduleur de qualité et de prendre un contrat de maintenance avec l’installateur. Celui-ci contrôlera ainsi l’onduleur annuellement, pour prolonger sa durée de vie.

Comment savoir si les panneaux solaires arrivent en fin de vie ?

Une installation de panneaux solaires photovoltaïques ne cessera pas de fonctionner du jour au lendemain. Il y a certains signes précurseurs à connaître pour éviter la « panne sèche ». Par conséquent, la fin de vie approche lorsque les performances des panneaux commencent à baisser. Généralement, les garanties de puissance se situent à 90 % dans les douze premières années, puis à 80 % à partir de la durée de vie annoncée par l’installateur. Donc, au bout de 25 ans, si la durée initiale est de 25 ans.

Quelles sont les garanties en termes de panneaux solaires photovoltaïques ?

Il existe plusieurs types de garanties pour les panneaux solaires. À commencer par la garantie biennale, qui est de deux ans après que l’installation a été mise en service. Elle est obligatoire, comme pour l’achat d’un réfrigérateur ou d’un générateur d’électricité solaire. On l’appelle aussi « garantie constructeur ». Cette garantie biennale est donc prise en charge par l’installateur, qui doit intervenir sur l’ensemble des problèmes et éventuelles défaillances de l’installation. La garantie décennale est, elle aussi, obligatoire sur les panneaux solaires. Pendant une période de 10 ans, elle couvre les dommages affectant la solidité de l’ouvrage. Attention, pour que cette garantie s’applique, « les dégâts doivent avoir été de nature à rendre votre maison inhabitable. », indique le site Edfenr.

Les réparations doivent être prises en charge par l’installateur ou par l’assurance multirisque habitation, si celui-ci a cessé d’exercer. Par ailleurs, il existe d’autres types de garanties : produit, puissance et production qui sont des garanties contractuelles. Enfin, la garantie EDF ENR propose une « couverture de 25 ans sur les performances de ses panneaux photovoltaïques ». EDF garantit 93.1 % de la puissance des panneaux de la première à la dixième année, puis 85 % jusqu’à la vingtième année. EDF ENR « s’engage également à rembourser les frais d’analyse des panneaux photovoltaïques et à remplacer, si besoin est, ceux qui sont défectueux ». Pour en savoir plus sur la garantie EDF ENR, rendez-vous ici.