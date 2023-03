Containwatt : l’invention d’un container qui se transforme en abri solaire générateur d’électricité

Un abri solaire autonome qui s’installe en quelques heures. C’est le beau projet de l’entreprise toulousaine Monkilowatt, qui vient de lancer une collecte de fonds, pour pouvoir industrialiser le Containwatt. Ce dernier étant présenté comme une base de vie autonome qui, grâce à des panneaux solaires intégrés, pourra être utile pour électrifier les zones reculées du monde. Les médecins sans frontières ou l’armée française seraient déjà intéressés par cette ingénieuse invention. Grâce à un ensemble de panneaux solaires et batteries, l’invention de la start-up toulousaine possède de nombreuses qualités et se destine à de multiples applications. Containwatt, une solution temporaire et autonome pour produire de l’électricité, là où elle est encore inexistante. Découverte.

Monkilowatt c’est qui ?

L’entreprise a été fondée en 2016 par Christian Saubion, Stéphane De La Fournière et Jean-Marc Lalane. Chacun d’eux évoluait depuis 30 ans dans les secteurs de l’électricité et de l’énergie. Fondateurs de plusieurs sociétés telles que Cirtem ou Midisolaire, ils sont déjà reconnus pour leurs innovations et la qualité des produits proposés. En mettant en commun leurs expériences respectives et leurs compétences, ils ont fondé Monkilowatt et Containwatt, avec l’ambition de devenir des acteurs majeurs du marché des générateurs ENR transportable de moyenne puissance.

La base de vie autonome Containwatt, qu’est-ce que c’est ?

Le Containwatt, contraction du mot container et du mot watt, se présente sous la forme d’un container maritime traditionnel de 6 m de long (20 pieds). Ce dernier abrite une structure de 3 m de haut qui est composée de panneaux solaires « plug & play » prêts à l’utilisation. Selon ses inventeurs, le système peut être installé en moins d’une journée, donc immédiatement opérationnel. La structure est pliable et peut ainsi être transportée facilement, en abritant différents modules comme des tentes ou des abris gonflables, en fonction du besoin de l’utilisateur.

À qui se destine cette solution modulable ?

À l’heure actuelle, les solutions d’énergies renouvelables pour les bâtiments temporaires s’avèrent très coûteuses et nécessitent une logistique énorme. C’est la raison pour laquelle, les groupes électrogènes étaient largement privilégiés pour leur rapidité de production et d’installation. La solution Monkilowatt apporte l’autonomie énergétique sur des bases autonomes, telles que les postes médicaux avancés ou les bases des militaires en opération. Les différents abris proposés par Monkilowatt sont livrés avec des batteries, mais peuvent aussi être alimentées par un groupe électrogène classique. Containwatt se destine de ce fait aux ONG, aux armées, aux secteurs du BTP, de l’événementiel et même à l’électrification des villages isolés dans le monde entier.

Quelques données techniques

Plusieurs modèles sont déjà disponibles. Le Containwatt Energy, par exemple, fonctionne « comme une source “esclave” sans système électrique après les boitiers de sectionnement », apprend-on sur le site officiel de l’entreprise. Ce modèle est pensé pour se connecter à des conteneurs spécialisés comme le produit Villaya (63 k V A, 120 kWh de stockage) de Schneider Electric, partenaire de la start-up toulousaine. La solution peut être déployée en 6 h maximum avec 2 personnes et produira pour 6 travées : 29430 Wp avec un module de 327 Wp et 31050 Wp avec un module de 345 Wp. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Monkilowatt.fr.