ECO-WORTHY, un tracker en kit à 499,99 € qui augmente votre production d’énergie solaire de 40 %

Devant les hausses des tarifs de l’électricité subis en 2023, de nombreux consommateurs optent pour les panneaux solaires à poser eux-mêmes. S’ils ne permettent pas de générer assez d’électricité pour l’habitation complète, ils sont néanmoins une bonne solution pour alléger ses factures d’énergie. Installés au sol, ou sur le toit d’un abri de jardin, ils peuvent alimenter les prises électriques de ce dernier, un chauffage de piscine, un système de filtration, ou tout autre appareil électrique. Pour augmenter leur production de 40 % chaque jour, je vous propose de découvrir le support de suivi à deux axes ECO-WORTHY, vendu 499,99 €* seulement sur Amazon. À la clé ? Des économies supplémentaires, bien entendu. Découverte.

Un support de panneau solaire qui suit les rayons du soleil

Vous l’aurez compris, je vous offre une solution innovante pour maximiser la production d’énergie solaire grâce au support tracker ECO-WORTHY. Il se révèlera parfait pour une installation où bon vous semblera : les toits, les balcons ou les jardins. Si vous vivez en appartement, il sera l’allié parfait pour capturer l’énergie solaire tout au long de la journée. En effet, ce système ingénieux dispose d’une rotation jusqu’à 270°, ce qui optimise l’orientation des panneaux solaires pour capter la lumière du soleil à tout moment de la journée, peu importe sa direction. Grâce à son capteur solaire sensible, il ajuste automatiquement la position des panneaux pour absorber la lumière provenant des côtés nord, sud, est et ouest, augmentant ainsi la production d’énergie de 40 % par rapport aux panneaux solaires fixes traditionnels.

Compatible avec tous les panneaux solaires (en le modifiant un peu)

Ce tracker solaire est conçu pour accueillir jusqu’à six panneaux de 95 W d’ECO-WORTHY, et peut également s’adapter à d’autres modèles, à condition de respecter les dimensions spécifiques. Le dispositif est par ailleurs équipé d’un capteur de vitesse du vent, qui ajuste l’angle des panneaux en cas de vents violents pour assurer leur stabilité. Résistant aux intempéries, il est capable de résister à des conditions météorologiques extrêmes comme les ouragans. Avec ses dimensions compactes et sa facilité de montage, ce tracker solaire est idéal pour les cours, champs et toits plats, nécessitant seulement un espace de 314,2 × 30,5 cm et une hauteur de 3,93 m.

Un produit qui fait l’unanimité sur Amazon

Si l’on se réfère aux commentaires, laissés par les acheteurs de ce support ECO-WORTHY, tous sans exception, sont ravis du résultat. On apprend aussi, que le support est compatible avec la plupart des panneaux solaires, comme ceux de Laurent, des EcoFlow. Les acheteurs soulignent l’installation rapide, la livraison en plusieurs colis soignés, et l’efficacité du produit. Un certain RDD affirmait même le 21 août dernier : « très bon matériel. J’ai doublé ma production photovoltaïque sur une journée, par rapport à une implantation de panneaux fixes ». Le seul reproche des clients étant que la notice d’installation soit disponible uniquement en allemand et en anglais.

Néanmoins, il est possible de la traduire via Google Translate ou Deepl, entre autres. Je vous rappelle le prix du tracker pour panneau solaire : 499,99 €* en vente sur Amazon, livraison gratuite Prime, et options d’achat (4 fois ou à crédit) possibles. Et, vous ? Que pensez-vous de ce petit accessoire qui booste la production d’électricité ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

ECO-WORTHY Support Panneau Solaire Tracker Solaire Fixation Panneau Solaire pour Toit, Balcons, Jardin, Maison, Support de suivi à deux axes 40 % de puissance en plus Rotation à 270 ° : avec un entraînement à 2 axes et un capteur solaire sensible, le tracker solaire peut pivoter à 270 ° et concevoir les panneaux pour absorber la lumière du soleil des côtés...

Produire plus d'électricité : les trackers solaires à deux axes garantissent que les panneaux montés sont exposés à la lumière du soleil pendant la journée. Par rapport aux panneaux solaires...

Pour différents panneaux : espace conçu pour 6 panneaux ECO-WORTHY de 95 W. Pour différents panneaux, veuillez calculer en fonction des indications de longueur indiquées. Longueur de la barre...

*Le prix a été relevé le 27 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

