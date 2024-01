Fly Solartech dévoile un panneau solaire TOPCon de 350 W et prêt à l’emploi pour balcon et terrasse

Basée à San Daniele del Friuli, dans la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne, en Italie, Fly Solartech Solutions Srl est une jeune entreprise spécialisée dans la production d’équipements solaires. Ayant été fondée en 2012, elle ambitionne d’offrir aux consommateurs les meilleurs produits dans le secteur des énergies renouvelables. C’est justement dans cet esprit que les modules Icarus ont été développés. Mesurant 165 mm x 197 mm x 31 mm et pesant environ 7,6 kg, ces panneaux solaires sont pensés spécifiquement pour les terrasses et les balcons. Ils adoptent la technologie TOPCon et accusent une puissance de 350 Wc.

Maximiser l’efficacité énergétique

En effet, la technologie TOPCon (contact passivé à l’oxyde de tunnel) est une amélioration de la technologie PERT. Considérée comme l’un des piliers de l’industrie photovoltaïque moderne, elle permet de maximiser l’efficacité des cellules solaires. Contrairement aux cellules solaires traditionnelles qui utilisent des contacts métalliques pour collecter l’électricité générée par la cellule, ce qui a pour effet de bloquer une partie de la lumière entrante, les cellules TOPCon adoptent une fine couche de matériau isolant entre le contact métallique et la cellule solaire. Cela crée une jonction tunnel qui permet un meilleur transport et une meilleure collecte des électrons. Le nouveau produit de Fly Solartech Solutions Srl profite ainsi de cet avantage.

Des cellules TOPCon M6 noires

Le module Icarus de l’entreprise italienne est constitué de 60 cellules TOPCon M6 noires à haut rendement. Il a été conçu pour pouvoir être installé par une personne lambda. D’ailleurs, Fly Solartech Solutions Srl affirme qu’il ne faut que 10 minutes pour le poser. Ce panneau solaire destiné à une utilisation résidentielle affiche un rendement de conversion de 17,87 %. Son coefficient de température est de -0,27 % par °C. Par ailleurs, il possède une tension nominale de 38,93V. L’intensité de court-circuit est de 10,96 A. Fait intéressant, le nouveau module solaire est dépourvu de verre. Au lieu de cela, il utilise un matériau composite antireflet qui résiste également aux rayures.

Une offre proposée sous forme de kit

La start-up italienne propose son nouveau produit sous forme de kit qui comprend également un micro-onduleur de 300 watts certifié CEI-021. Ayant un rendement de pointe de 96,5 %, ce dernier se distingue par sa compacité. En effet, il pèse seulement 2,35 kg. De plus, l’ensemble intègre des boîtes de jonction étanches à l’eau et à la poussière (IP68). Il convient de noter que ce kit de Fly Solartech Solutions Srl est couvert par une garantie de performance de 25 ans ainsi qu’une garantie produit de 5 ans. Les panneaux solaires sont fabriqués dans l’usine de l’entreprise située Tolmezzo, dans la province d’Udine, en Italie. Plus d’infos : flysolartechsolutions.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .