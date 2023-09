La technologie PERC (contact arrière d’émetteur passivé) est actuellement la plus répandue dans l’univers des panneaux solaires. Malgré son efficacité, elle fait encore défaut en raison d’une perte de recombinaison entraînée par le contact métallique. Compte tenu de cet inconvénient, les cellules solaires TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) intéressent de plus en plus les chercheurs et les entreprises. Ces cellules utilisent du silicium de type N, augmentant leur efficacité. La firme chinoise Trina Solar est l’une des références en la matière. Elle vient d’ailleurs d’annoncer, via un communiqué de presse, l’entrée en production de masse du Vertex N 700W+, le premier panneau solaire du marché à avoir une puissance de plus de 700 W.

Un panneau solaire TOPCon de 210 mm

Comme le souligne notre source, ce produit nous fait entrer dans l’ère du photovoltaïque 7.0. En plus de sa puissance impressionnante, le Vertex N 700W+ promet une efficacité élevée de 22,5 %. L’entreprise ne compte pas en rester là. Grâce à une amélioration du processus de production, une augmentation de puissance de 10 à 15 W est prévue dès l’année prochaine pour chacun des produits de la gamme Vertex N. En ce qui concerne le 700W+, ce panneau solaire 210 mm bénéficie de la nouvelle technologie i-TOPCon Advanced type N que Trina Solar a annoncée plus tôt cette année.

Installé dans une importante centrale photovoltaïque chinoise

Le i-TOPCon Advanced fera bientôt ses preuves grâce aux modules que l’entreprise a installés le mois dernier dans une centrale électrique de la province chinoise du Qinghai. Au total, le groupe a fourni l’équivalent de 488 MW de panneaux solaires à contact passivé de type N à ce site de production d’énergie verte. Détenu par Datang Qinghai New Energy Development Co, ce dernier possède une efficacité globale de 25,8 % et sera ainsi l’une des premières centrales photovoltaïques à recevoir des modules Vertex N 700W+. À terme, son gestionnaire espère atteindre une puissance cumulée de 560 MW. « La cellule rectangulaire 210R, l’émetteur sélectif au bore, le réflecteur à microstructure arrière et la structure TOPCon hautement dopée avec PECVD sont quatre innovations clés de la technologie TOPCon Advanced de nouvelle génération. (…) ces innovations ont permis d’atteindre un rendement de production potentiel de 26 %, avec une puissance modulaire pouvant atteindre 700 W. », explique le Dr Chen Yifeng, vice-président associé de la technologie chez Trina Solar.

Une efficacité prouvée

En produisant à grande échelle son nouveau module solaire ultra-efficace, le fabricant chinois ambitionne d’accroître la part du photovoltaïque dans la production d’énergie renouvelable. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est que les performances des produits de la gamme Vertex N ont déjà été validées par des tiers. Mieux encore, les panneaux solaires innovants de l’entreprise sont au cœur d’un certain nombre de projets importants. En plus d’être utilisés dans la centrale photovoltaïque de 500 MW qui se trouve dans la province chinoise susmentionnée, ils génèrent de l’électricité pour répondre aux besoins énergétiques d’une grande usine de dessalement à Jubail, en Arabie Saoudite. Plus d’informations : trinasolar.com

Que pensez-vous de cette annonce ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

https://www.youtube.com/watch?v=oYIRSlE9xn0