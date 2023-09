REC Group est une entreprise norvégienne spécialisée dans les énergies renouvelables. Pour aider les ménages à réduire leur empreinte carbone, elle propose des solutions innovantes qui touchent le domaine du photovoltaïque. La société est surtout connue pour sa technologie HJT (hétérojonction) qui promet une efficacité élevée. Cela permet de maximiser le rendement des panneaux solaires et de prolonger leur durée de vie. Depuis sa création en 1996, le groupe a livré près de 2 GW de panneaux solaires ultra-efficaces à ses clients éparpillés dans les quatre coins du monde.

Une puissance crête impressionnante

REC Group ne compte certainement pas s’arrêter en si bon chemin. Preuve en est, elle a dévoilé, lors de la conférence RE+ 2023 qui s’est tenue à Las Vegas du 11 au 14 septembre dernier, un produit innovant. Selon le groupe, il s’agit du module solaire résidentiel le plus puissant à ce jour. Concrètement, celui-ci possède une puissance crête de 470 W. Fondé sur la technologie Alpha HJT de la firme, le nouveau panneau solaire de toit est le quatrième modèle de la gamme à mettre en œuvre ce concept révolutionnaire.

Quelles différences par rapport aux cellules TOPCon et PERC ?

Grâce à sa technologie de cellule hétérojonction personnalisée, le nouveau panneau solaire de REC possède une efficacité énergétique largement supérieure à la moyenne. Il faut savoir que les cellules HJT ont un rendement de conversion plus élevé que celui des cellules TOPCon et PERC qui sont les plus utilisées actuellement. En effet, par rapport aux cellules solaires TOPCon, les cellules HJT sont fabriquées à partir de deux matériaux différents, à savoir, le silicium cristallin et le silicium amorphe à couche mince. Grâce à cette conception, les modules solaires dotés de cellules hetérojonction ne gagnent pas non seulement en puissance. Ils sont également plus durables.

« Les innovations audacieuses sont plus importantes que jamais, car l’atténuation du changement climatique et le rôle de l’énergie solaire photovoltaïque dans ce domaine gagnent en importance. (…) Nous pensons que la technologie HJT offre un immense potentiel de croissance de l’efficacité et qu’elle est par ailleurs la meilleure option pour les développements futurs tels que les structures en tandem. », explique dans un communiqué Cary Hayes, président de REC Americas.

Un panneau solaire qui dure plus longtemps

À titre de comparaison, les panneaux solaires traditionnels subissent une dégradation de leur puissance de 0,4 % par an, soit une perte d’efficacité de plus de 10 % sur 25 ans, laissant environ 89 % de leur puissance initiale à l’issue de cette période. De leur côté, les modules HJT sont en mesure de préserver 92 % de leur capacité de production initiale après 25 ans. Autant dire qu’il s’agit d’une technologie largement prometteuse. À noter que REC a également présenté un modèle de 430 Wc : l’Alpha Pure 2. Celui-ci est dépourvu de plomb et répond à la directive RoHS. Plus d’infos : recgroup.com.

