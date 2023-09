L’invention d’une technologie pour dessaler l’eau de mer dans les zones sinistrées, sans utiliser de pression externe

Dans les situations de crise (tremblements de terre, inondation, sécheresse, tempête, guerre, etc.), l’approvisionnement en eau et l’accès à l’assainissement deviennent souvent difficiles pour de nombreux foyers. Les organisations non gouvernementales, les associations humanitaires et les gouvernements devraient ainsi faire d’importantes dépenses pour approvisionner en eau potable les zones sinistrées. Aujourd’hui, il est tout de même possible de produire localement de l’eau douce grâce à une méthode de dessalement de l’eau de mer, appelée « osmose inverse ».

Mais ce procédé a quelques limites, car il nécessite une pression supérieure et d’énormes quantités d’énergie fournies par une centrale électrique. Il est constitué d’une membrane poreuse qui élimine le sel contenu dans l’eau de mer, en vue de produire de l’eau potable. Lorsque cette membrane est obstruée, son efficacité diminue considérablement. Récemment, une équipe de chercheurs des Universités de Bath, d’Édimbourg et de Swansea, au Royaume-Uni, a inventé une méthode de dessalement innovante sans les inconvénients présentés par l’osmose inverse. Découvrez ce nouveau système de production d’eau douce dans cette rubrique.

Comment fonctionne cette technologie de dessalement ?

Cette nouvelle méthode consiste à pomper l’eau à travers une membrane sans besoin d’une pression extérieure. Elle a besoin d’une faible quantité d’énergie électrique pour capter les ions chlorure vers une électrode chargée positivement passant par le système de filet. Simultanément, les molécules d’eau traversent la membrane. En revanche, les ions sodium sont retenus par une électrode chargée négativement et se trouvent donc de l’autre côté de la membrane. Ensuite, les ions chlorure doivent être retournés dans le compartiment qui renferme de l’eau salée. En répétant ce processus, les scientifiques ont pu collecter une certaine quantité d’eau douce adaptée à la consommation humaine.

Sur quelle technologie repose ce système ?

Selon le professeur Jan Hoffman, codirecteur du Water Innovation Research Centre de l’Université de Bath, ses collègues ont mis au point des matériaux polymères fonctionnant comme une sorte de pompe électrique moléculaire pour l’eau. Il s’agirait des polymères moléculairement rigides à charges internes. Ces matériaux seraient capables d’ajuster le débit électro-osmotique de l’eau en réduisant le degré de méthylation ou la densité de charge. Ces chercheurs britanniques espèrent que cette trouvaille apportera une grande évolution dans les domaines de dessalement de l’eau de mer, de purification d’eau et de séchage des matériaux.

Quels sont les usages possibles de cette méthode de dessalement ?

Ce système basé sur des matériaux polymères microporeux est actuellement au stade de la preuve de concept, selon l’équipe d’étude. Ainsi, le prototype testé avait permis de produire seulement quelques millilitres d’eau. Mais les chercheurs sont actuellement à la recherche de partenaires et de soutiens financiers pour poursuivre leur expérience et réaliser un système capable de générer un litre d’eau potable. Cette prochaine étape leur permettra de déterminer plus précisément la quantité d’énergie nécessaire.

D’après Frank Marken, le scientifique qui dirige cette étude, cette méthode de dessalement de l’eau de mer pourrait être employée à petite échelle dans les régions sinistrées ou reculées, touchées par un problème d’accès à l’eau potable. Celle-ci ne nécessite ni centrale électrique ni usine de traitement coûteuse. Par ailleurs, elle pourrait être appliquée dans le secteur de la santé. Elle pourrait être intégrée dans les appareils de dosage de certains médicaments tels que l’insuline. Plus d’informations : Bath.ac.uk

