L’invention d’un « hydrogel » qui transforme l’air chaud en eau potable, uniquement avec l’énergie du soleil

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue un droit fondamental pour les êtres humains. Il figure parmi les objectifs mondiaux fixés par l’ONU. Cependant, beaucoup d’efforts devraient encore être fournis pour atteindre cet objectif. Aujourd’hui, le nombre de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable dépasse les deux milliards, soit 26 % de la population mondiale. Pour réduire ce chiffre, il est important de soutenir le développement des solutions abordables et fonctionnelles permettant aux personnes de profiter de l’eau plus facilement. Des chercheurs de l’Université du Texas (UT) ont notamment inventé une technologie de production d’eau potable utilisant des « microgels ». Ils travaillent actuellement à améliorer ce dispositif pour qu’il puisse être produit à grande échelle et mis sur le marché. Le point sur ce projet.

La conception d’un nouvel hydrogel en microparticules

Ces scientifiques sont convaincus que l’humidité présente dans l’air représente une source d’eau potable prometteuse pour les populations touchées par la sécheresse dans le monde. Ils ont ainsi conçu une technologie à base d’hydrogel, capable de capturer cette humidité atmosphérique et de la transformer en eau salubre grâce à l’énergie solaire. Leurs travaux consistent principalement à mettre au point un nouvel hydrogel sous forme de microparticules appelées « microgels, garantissant une capture et une libération rapides de l’eau. Selon Weixin Guan, un des auteurs de cette étude (publiée sur PNAS), ce gel constitue un nouveau type de sorbant particulièrement efficace, qui optimise la production d’eau à long terme. Cette innovation augmente la vitesse et l’efficacité de l’appareil.

Le fonctionnement de ce système de production d’eau potable

Le prototype est composé d’un couvercle en verre transparent pour la condensation de la vapeur d’eau issue de l’air chaud, capturée par les microgels protégés par un support d’isolation. L’eau produite s’écoule vers le réservoir situé sur la base du dispositif. En effet, cet appareil utilise seulement l’humidité de l’air chaud et l’énergie de la lumière du soleil pour obtenir de l’eau potable.

D’après Guihua Yu, professeur de science et d’ingénierie des matériaux à l’Université du Texas, il fonctionne de manière rapide et sans consommer d’importantes quantités d’énergie. Il serait en mesure d’extraire de l’eau de l’atmosphère à moins de 40 °C (104 °F). Il convient aux climats estivaux de l’État du Texas et de nombreuses autres régions du monde.

Les applications possibles du dispositif

Selon les résultats de cette étude, ce système est capable de produire 3,5 l à 7 l d’eau par un kilo de microgels utilisés. Notons que cette production varie en fonction des conditions d’humidité atmosphérique. Ce système pourrait être mis à la disposition des personnes vivant dans des endroits chauds et arides où l’accès à l’eau est difficile. Il pourrait aider à résoudre les problèmes de pénurie d’eau dans le monde. Son utilisation est simple, puisqu’il suffit de le placer à l’extérieur et de récupérer ensuite l’eau générée.

Actuellement, l’équipe continue ses recherches pour améliorer ce système. Elle travaille surtout sur les moyens d’augmenter les performances de l’appareil et de réduire ses coûts, en vue de le transformer en produit viable commercialement. Ils prévoient aussi de produire en masse leur nouvel hydrogel en microparticules. Il est à souligner que ce projet bénéficie du soutien du Norman Hackerman Award in Chemical Research et du Camille Dreyfus Teacher-Scholar Award. Plus d’informations : UT News

