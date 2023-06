Comment améliorer l’efficacité des récupérateurs d’eau de pluie et faire encore plus d’économies d’eau

En ce mois de juin 2023, nous connaissons des températures bien au-dessus des normales saisonnières. Il est très probable que les températures dépassent les normales saisonnières cet été. Selon les modèles météorologiques étudiés, cette probabilité varie de 60 à 100 %, selon le site MeteoContact. Des chaleurs qui doivent nous faire prendre conscience de l’importance de récupérer l’eau de pluie. Non seulement, cette action vous permet de faire des économies sur votre facture d’eau, mais elle permet aussi de préserver la ressource en eau. Une ressource qui s’épuise peu à peu et qui pourrait venir à manquer dans les décennies à venir. Quelles sont donc les astuces à connaître pour optimiser votre récupération d’eau de pluie ? On va tout vous expliquer.

Astuce n °1 : adaptez votre récupérateur d’eau de pluie à vos besoins

Lorsque vous optez pour un système de stockage d’eau de pluie, il est essentiel de choisir la taille adéquate pour votre réservoir. La taille du réservoir joue un rôle crucial dans l’efficacité globale du système. Si le réservoir est trop petit, vous risquez de rencontrer des pénuries d’eau pendant les périodes les plus sèches, ce qui compromettrait son utilité. D’un autre côté, si le réservoir est trop grand, il pourra favoriser la stagnation de l’eau et la prolifération des moustiques. Ce qui est non seulement gênant, mais également nuisible pour la santé. Afin de prendre la meilleure décision, il est recommandé de calculer vos besoins en eau et de choisir un réservoir de taille appropriée en conséquence.

Astuce n° 2 : installer des filtres à eau et un dispositif de débordement

Pour maintenir la qualité de l’eau de pluie collectée, il est essentiel d’utiliser des filtres d’eau adaptés. Les filtres jouent un rôle crucial en retenant les particules fines, les impuretés et les débris présents dans l’eau de pluie. En installant des filtres appropriés à votre système de récupération d’eau de pluie, vous améliorez significativement la qualité de l’eau collectée. En outre, il est important d’ajouter un dispositif de débordement à votre système de récupération d’eau de pluie. Lorsque le réservoir atteint sa capacité maximale, le dispositif de débordement permet de rediriger l’excès d’eau vers un autre endroit approprié, comme un jardin ou un système de drainage. Cela prévient les débordements indésirables et assure une utilisation optimale de l’eau de pluie.

Astuce n° 3 : le nettoyage des gouttières

Il est crucial de nettoyer régulièrement vos gouttières afin d’éviter les problèmes d’accumulation de débris qui pourraient obstruer le flux d’eau de pluie. Au fil du temps, les gouttières peuvent se remplir de feuilles, de branches et d’autres débris, compromettant leur bon fonctionnement. Pour assurer un écoulement fluide de l’eau, il est recommandé de vérifier souvent vos gouttières et d’en retirer tous les débris présents. Utilisez une brosse ou un tuyau d’arrosage pour désencrasser l’intérieur des gouttières et éliminer les obstructions. En faisant cela, vous permettez à l’eau de pluie de s’écouler librement vers le réservoir de stockage, garantissant ainsi l’efficacité de votre système de collecte d’eau de pluie.

Astuce n° 4 : surélevez le réservoir

Pour optimiser l’utilisation de l’eau gravitationnelle dans votre système de récupération d’eau de pluie, il est recommandé de placer le réservoir sur une plateforme surélevée. Cette disposition présente l’avantage de créer une pression naturelle qui permet de distribuer l’eau sans nécessiter l’utilisation de pompes supplémentaires. Attention, lorsque vous décidez de surélever votre réservoir, il est essentiel de veiller à ce que le dispositif utilisé soit solide et stable. Il doit être capable de supporter le poids du réservoir rempli d’eau, qui peut être considérable. Grâce à ces quelques astuces et à la surveillance de la qualité de votre eau, vous pourrez préserver votre réserve d’eau et l’utiliser à bon escient.