Vous ne disposez pas assez d’espace pour installer une cuve enterrée en vue de récupérer l’eau de pluie ou ne souhaitez pas engager de gros travaux ? Nous avons peut-être une solution adaptée à vos besoins : jumeler plusieurs récupérateurs d’eau de pluie. En effet, la marque Garantia propose un kit de jumelage, qui va vous permettre de raccorder plusieurs récupérateurs d’eau de pluie en polypropylène en série. Sur le principe des vases communicants, lorsque le premier est rempli, le surplus se déversera dans le second.

Si vous cherchez une solution pratique pour jumeler plusieurs cuves, ce kit de raccordement en gris est fait pour vous. Il comprend un tuyau de raccordement très long et flexible de 40 cm de longueur et d’un diamètre de 1¼”, proposant une grande souplesse d’utilisation. Grâce à son kit de montage complet comprenant une perceuse à couronne, un bec verseur, des connecteurs, un collier de serrage et un joint d’entrée, l’installation devient un jeu d’enfant. Présentation.

Le kit Flex Confort de Garantia, qu’est-ce que c’est ?

Le kit de raccordement Flex Confort de Garantia pour récupérateurs d’eau de pluie en gris est l’accessoire idéal pour connecter facilement vos récupérateurs. Ce kit de connexion comprend un tuyau de raccordement très long et flexible, vous permettant de l’ajuster selon vos besoins. Avec une longueur de 40 cm et un diamètre de 1¼”, le tuyau de raccordement procure une grande souplesse d’utilisation.

Le kit de montage complet est équipé d’une perceuse à couronne, d’un bec verseur, de connecteurs, d’un collier de serrage et d’un joint d’entrée, garantissant tous les éléments requis pour une installation pratique. Le kit de raccordement pour baril d’eau de pluie en gris de Garantia est un choix fiable pour faciliter la connexion de vos réservoirs d’eau de pluie et profiter des avantages de la collecte des eaux pluviales.

Toutes les caractéristiques techniques

Usage du produit : pour jumeler plusieurs cuves

Couleur : incolore

Dimension : 30 × 4,5 × 4,5 cm

Hauteur (en cm) : 4.5

Largeur (en cm) : 4.5

Longueur (en cm) : 30

Matière principale : polypropylène

Résiste au gel : oui

Traitement anti-UV : oui

Produit emballé : hauteur (en cm) : 40

Produit emballé : largeur (en cm) : 11.5

Produit emballé : profondeur (en cm) : 5

Produit emballé : poids (en kg) : 0.12

Garantie commerciale fabricant (en années) : 2

Fabrication « Union européenne » : oui

Pays de fabrication : Allemagne

Comment installer ce kit de jumelage ?

Le kit de jumelage s’installe entre deux récupérateurs d’eau de pluie en plastique, car il va falloir les percer sur le haut. L’installation prendra seulement quelques minutes, puisque le foret de perçage est livré avec le kit. Il suffit donc d’installer le foret et de percer les deux récupérateurs au même niveau, sur le haut de chacun. Il faut ensuite insérer chaque prise dans le tuyau en PVC, en prenant soin de mettre du frein filet ou de la colle PVC pour éviter les fuites.

Il faut aussi insérer les colliers de serrage, avant de mettre le tuyau entre les deux récupérateurs, puis de serrer les colliers de serrage. Difficile de faire plus simple. Une fois le premier récupérateur arrivé au niveau du tuyau, l’écoulement se fera dans le second. Par ailleurs, rien ne vous empêche d’aligner plusieurs récupérateurs et de relier le dernier ajouté avec le précédent, à chaque fois. Vous trouverez ce kit disponible pour une trentaine d’euros sur CDiscount, Darty ou encore Amazon.