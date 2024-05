Il partage un tutoriel génial pour fabriquer une petite serre de jardin avec des tubes en PVC

Disposer d’une serre dans son jardin permet de cultiver des légumes, des fruits et même des fleurs toute l’année. Vous pouvez aménager vous-même cet abri sans faire de grosses dépenses grâce à cet excellent tutoriel vidéo publié par la chaine YouTube Living The Good Life. Une petite serre robuste et économique qui protègera vos plantes des aléas météorologies tout en leur procurant une bonne croissance. Pour la réaliser, vous devez vous procurer quelques matériaux simples, disponibles dans tous les magasins de bricolage. Découvrez les étapes de construction dans cet article ! (Toutes les dimensions sont données à titre indicatif.)

Le matériel nécessaire

Vous aurez besoin de seize tuyaux en PVC, de cinq raccords PVC en croix, de deux raccords PVC en T. Procurez-vous d’une pellicule de polyéthylène de 0,15 ou 0,2 mm (6 ou 8 mils), dédiée au jardinage et à l’agriculture. Pour fabriquer la porte, vous devez disposer de quatre pièces de bois, d’une poignée de porte, d’un loquet à crochet et de deux charnières zinguées pour l’extérieur. Pour le bois d’œuvre, vous devez vous munir de planches et de vis à bois.

Préparez le site et montez la base

Si vous avez un terrain en pente, prenez soin de niveler au préalable le sol qui accueillera la structure. Cette surface devra être parfaitement plane, ajoutez ou retirez de la terre si besoin. Délimitez cet emplacement avec des blocs en béton si vous souhaitez renforcer et stabiliser vos fondations. Créez une base rectangulaire en bois de 3 m de large et de 4 m de long. Reliez les coins de vos planches à l’aide de vis.

Installez les tuyaux en PVC

Composez maintenant les arceaux en PVC. Commencez par mesurer et marquer les endroits où seront posés ces tubes sur la longueur de la base en bois. Reliez deux tuyaux en PVC avec un raccord en T pour former un arc. Répétez ceci pour avoir un autre arc. Ces deux arceaux seront placés aux extrémités de la serre. Utilisez des connecteurs en forme de croix pour assembler les tuyaux des arcs du milieu. Fixez tous ces arceaux à la base à l’aide de sangles ou de serflex (collier de serrage). Ajoutez des cales (morceaux de tuyau en PVC) dans les espaces entre les arcs et les sangles.

Créez et posez les cadres

Découpez des planches pour construire les cadres de la porte et de la fenêtre (de part et d’autre de la serre). Veillez à ce que vos découpes correspondent bien à vos mesures. Le haut de ces cadres devrait être composé d’une pièce de bois assez épaisse, car celui-ci va supporter les planches transversales servant à soutenir et à aligner les arcs en PVC. Ajoutez des pièces de soutien supplémentaire sur les deux côtés des cadres.

Renforcez votre structure

Ajoutez des renforts en bois le long de la section transversale des arceaux supérieurs. Ces pièces soutiendront et stabiliseront la serre. Coupez ensuite des sections de tuyaux d’environ 0,6 m de long, qui serviront à raccorder les arcs supérieurs via les connecteurs. Assurez-vous que les extrémités se rejoignent parfaitement. Fixez également deux planches, de part et d’autre des parties latérales des tuyaux en PVC, en utilisant des sangles. Positionnez-les à approximativement 0,7 m de la base. Mettez des morceaux de caoutchouc sur les coins et les bords des planches afin d’éviter que l’enveloppe plastique ne se déchire à ces endroits. Ajoutez du ruban adhésif blanc pour offrir davantage de protection à la serre.

Mettez la bâche plastique en place

Utilisez deux feuilles de plastique de 3 × 7 m pour couvrir les côtés de votre serre, et une feuille de 4 × 8 m pour son dessus et son corps. Placez la première feuille autour des côtés du cadre de la porte, puis maintenez-la à l’aide des baguettes de bois. Répétez cette même opération pour envelopper le cadre, côté fenêtre. Découpez le plastique au niveau de la porte et de la fenêtre. Enroulez ensuite la grande feuille de plastique sur le sommet et le corps de la serre. Fixez-la à la structure à l’aide d’attaches. Vous pouvez également ajouter des gouttières sur les côtés pour récupérer l’eau de pluie.

Installez la porte

Employez des pièces de bois pour monter la porte. Découpez de petites pièces de bois de 15 cm de long avec des bords scindés à 45 degrés pour renforcer les coins. Assemblez les différents composants de la porte avec des clous et de la colle à bois standard. Fixez la menuiserie au cadre de la serre à l'aide de charnières et de vis zinguées. Enfin, agrafez une feuille de plastique à la structure de la porte et installez la poignée. Pour plus de détails sur le montage, je vous invite à regarder la vidéo disponible ci-dessous ou de consulter le site de l'auteur : Living The Good Life.