Elle partage un tutoriel pour fabriquer un piège à frelons asiatiques (sélectif) maison

Les frelons asiatiques, de leur nom scientifique vespa velutina, sont devenus les ennemis jurés de nos jardins et de nos abeilles depuis plusieurs années. L’enfer a commencé en 2004, quand une reine (ou plusieurs) sont arrivées en France, cachées dans une poterie importée de Chine. Classés espèces nuisibles en 2012, cela fait plus de 20 ans, qu’ils ravagent les cultures, et déciment nos abeilles européennes. En effet, en Asie, les abeilles indigènes ont développé des techniques de lutte, mais en Europe, nous devons les aider à se protéger. Et, pour lutter efficacement, nous avons assisté à une conférence dédiée sur la fabrication de pièges à frelons, complétée par une interview d’expert sur le sujet. Résultat ? Un tuto simple, malin, et surtout testé dans la vraie vie, pour venir à bout de ces envahisseurs sans faire de victimes collatérales parmi nos précieuses pollinisatrices. Voici comment fabriquer votre piège, étape par étape.

Un piège maison qui fonctionne… grâce à quelques astuces de pro

Lors de la conférence, un détail essentiel a été martelé : la hauteur de l’entrée du piège est cruciale. Trop haute, et les frelons ne sentent pas l’odeur du cocktail sucré. Trop basse, et ils plongent directement dans le liquide sans passer par la case piège… L’idée est donc simple : fabriquer un piège à partir de deux bouteilles en plastique, avec une entrée positionnée à environ 10 cm au-dessus du liquide. Le tout suspendu grâce à un fil de fer de 50 cm, crocheté à l’intérieur du bouchon. Côté boisson, oubliez le champagne : le meilleur appât reste un mélange 50/50 de sirop de cassis et de bière ambrée, relevé d’une cuillère de vinaigre de cidre et du vin blanc pour dissuader abeilles et bourdons de s’y aventurer. Pour améliorer le côté sélectif du piège, vous devez laisser les bouchon sur les bouteilles latérales et les percer avec un trou de 6 mm. Résultat bluffant : des frelons capturés par dizaines… et pas une seule abeille en détresse !

Fabrication express : ce qu’il faut retenir

Étape Détail Choisir la bouteille Petite bouteille (pas 1,5 l !) pour la bonne hauteur d’entrée Réaliser l’entrée À 10 cm du liquide pour maximiser l’efficacité (avec des bouchons percés à 6 mm) Préparer le cocktail 50 % sirop de cassis + 50 % bière ambrée + 1 c. à soupe de vinaigre de cidre et du vin blanc Créer un crochet 50 cm de fil de fer, trou percé dans le bouchon Suspendre le piège Dans un arbre ou près d’une terrasse, loin des ruches Vérifier régulièrement Vider et renouveler le cocktail toutes les 2 semaines

Un piège artisanal, mais éthique et vraiment efficace

Ce qui ressort aussi de cette conférence, c'est l'importance d'une lutte raisonnée : pas question de piéger à tout-va et d'anéantir tout ce qui vole. Le vinaigre de cidre ajouté à la recette est une vraie trouvaille pour éviter de capturer les abeilles et les bourdons, espèces précieuses pour notre écosystème. Et l'efficacité du piège, observée lors de l'interview terrain, a de quoi impressionner : les bouteilles débordaient littéralement de frelons, sans aucune victime collatérale. Une petite victoire maison, pour des barbecues (et des abeilles) plus tranquilles cet été !