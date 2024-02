L’invention ingénieuse des « Serres Tonneau » permet de récupérer l’eau de pluie avec une serre

Dans une dizaine de jours, nous débuterons le mois de mars, connu pour ses fameuses giboulées. Et, qui dit giboulées, dit eau de pluie dont il faut profiter. Les mois de février et de mars sont aussi l’occasion de ressortir votre serre afin de préparer vos semis. Et, si vous utilisiez votre serre pour récupérer l’eau de pluie ? C’est désormais possible grâce à l’invention de l’entreprise « Les Serres Tonneau » qui affiche plus de 150 ans d’expérience dans ce domaine. Installer un récupérateur d’eau de pluie est l’un des conseils distillés par l’ADEME pour économiser de l’argent et préserver la ressource en eau. Alors pourquoi ne pas lier la serre à un récupérateur d’eau de pluie, spécialement conçu à cet effet. Présentation.

Le récupérateur d’eau de pluie « Les Serres Tonneau » qu’est-ce que c’est ?

Avant de vous présenter plus en détail ce récupérateur d’eau de pluie innovant, sachez qu’il a été soumis à une demande de brevet d’invention. Enregistrée sous le numéro FR 15 56879 le 21 juillet 2015, c’est une invention française ! Son inventeur, Jean-Pierre Tonneau, a développé un kit astucieux qui comprend une bâche supplémentaire qui se superpose à la bâche de toit existante. Un rail en aluminium, et un rail en PVC viennent se positionner sur le toit pour y glisser une gouttière. Il suffit de relier cette dernière à un récupérateur d’eau près de la serre, et vous aurez l’eau à disposition pour vos semis de printemps. Précisons tout de même que les accessoires (gouttières, récupérateur d’eau de pluie) ne sont pas fournis avec le kit.

Comment installer ce récupérateur d’eau de pluie pour serre de jardin ?

L’installation du kit est extrêmement simple. Concrètement, il comprend une bâche qui se superpose à celle déjà présente sur la serre, ainsi que des rails en PVC et en aluminium adaptés à la taille de l’abri. Le processus consiste à insérer la bâche dans les rails, en créant une légère pente pour guider automatiquement l’eau vers une gouttière qui doit être fixée sur les rails. Le fonctionnement du kit pour récupérer les eaux de pluie repose sur le même principe qu’un toit de maison. Grâce à ce dispositif, les particuliers peuvent aisément collecter toute l’eau ruisselant depuis le sommet de leur serre. Celle-ci s’accumule ensuite dans la gouttière et est stockée dans le réservoir jusqu’à son utilisation ultérieure.

Pourquoi cette invention est-elle intéressante pour les jardiniers ?

Cette invention trouve une application particulière dans le domaine des serres, notamment les serres tunnel. Les serres sont couramment utilisées pour protéger les plantes, et dans une perspective écologique croissante, l’accent est constamment mis sur la préservation de l’eau utilisée pour l’irrigation des végétaux concernés. Cependant, il est parfois compliqué d’acheminer l’eau d’arrosage au plus près de la serre. Cela nécessite parfois des allers-retours incessants entre le récupérateur d’eau de pluie de jardin, et la serre. De plus, l’eau de pluie qui tombe sur la serre s’écoule généralement le long de ses parois latérales jusqu’au sol, sans être collectée. D’où l’importance de cette invention qui est disponible sur le site Les Serres Tonneau à des prix variant de 152 à 459 € en fonction des dimensions désirées. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise basée dans les Hauts-de-France. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .