L’entreprise française « Les Serres Tonneau » a inventé un kit de récupération d’eau de pluie pour les serres de jardin

Vous êtes propriétaire d’une serre et d’un récupérateur d’eau de pluie, mais ces deux éléments ne sont pas reliés entre eux ? Pourtant, ce serait une idée judicieuse. Non seulement pour gagner du temps, mais afin de pouvoir arroser les plantes de votre serre grâce à l’eau récupérée. Vous l’ignorez peut-être, mais il existe un système qui permettrait d’utiliser l’eau de pluie directement dans votre serre. Ce dernier a été inventé par l’entreprise, Les Serres Tonneau, basée dans le nord de la France. Un système qui a d’ailleurs fait l’objet, le 21 juillet 2015, d’une demande de brevet d’invention (n° FR 15 56879). Découverte de cette entreprise française et de son ingénieuse invention.

Les serres Tonneau, c’est qui ?

Les serres Tonneau est une entreprise française basée à Lincelles, dans le département du Nord. Fondée en 1872, elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de serres de jardin, d’abris de jardin, de garages, de carports et d’autres structures en bois pour le jardin. L’entreprise est réputée pour la qualité de ses produits et de ses matériaux. Elle utilise principalement du bois de sapin rouge du nord. Une essence résistante et durable qui provient de forêts gérées de manière responsable. Serres et Tonneaux propose une large gamme de produits pour répondre aux besoins et aux envies de chacun. Et cela, qu’il s’agisse de cultiver des légumes, de ranger du matériel de jardinage ou simplement de créer un espace de détente dans son jardin.

L’entreprise propose également des options de personnalisation pour ses produits, afin de s’adapter aux goûts et aux exigences de ses clients. Quant à ses valeurs, l’entreprise des Hauts-de-France met un point d’honneur à respecter les normes environnementales et à utiliser des matériaux respectueux de l’environnement. Serres et Tonneaux est par ailleurs engagée dans une démarche de développement durable, en favorisant les circuits courts et en s’approvisionnant auprès de fournisseurs locaux.

L’invention du système de récupération des eaux de pluie pour serre

L’entreprise a inventé un système de récupération d’eau de pluie spécialement conçu pour les serres. Ce récupérateur permet de récupérer l’eau de pluie qui s’écoule sur le toit de la serre et de la stocker pour une utilisation ultérieure, telle que l’arrosage des plantes. Le système de récupération d’eau de pluie de Serres et Tonneaux est équipé d’un système de filtration. Cela permet de retirer les impuretés et les débris qui peuvent se trouver dans l’eau de pluie, tels que les feuilles ou les insectes. L’eau est ensuite stockée dans un réservoir situé à proximité de la serre. L’un des avantages de ce système de récupération d’eau de pluie est qu’il aide à réduire la consommation d’eau potable utilisée pour l’arrosage des plantes. Par ailleurs, il réduira évidemment le montant de votre facture, si vous utilisez l’eau du réseau pour arroser.

Que comprend le kit de récupération des eaux de pluie pour les serres ?

Si vous prévoyez d’installer une serre de jardin ou si vous en avez déjà une, Les serres Tonneau vous propose une solution pour optimiser cet espace : utilisez votre serre comme support pour un récupérateur d’eau de pluie. L’installation est facile et pratique, avec différents modèles de kits de récupération d’eau de pluie disponibles. Ces kits comprennent une bâche qui se superpose à celle déjà en place et des rails en PVC et aluminium adaptés à la taille de la serre. Veuillez noter que la gouttière et les contenants ne sont pas inclus, mais peuvent être achetés séparément. Le kit récupérateur d’eau de pluie fonctionne sur le même principe qu’un toit de maison : il recueille l’eau qui coule depuis le haut de la serre et qui s’accumule dans la gouttière. Celle-ci est reliée à un réservoir inclus dans le kit. Les kits sont proposés à des prix allant de 149 € à 450 €, en fonction des dimensions souhaitées. En savoir plus ? Rendez-vous sur Serres-tonneau.com.