Comment alimenter la chasse d’eau des WC avec un récupérateur d’eau de pluie ? (Et faire des économies)

Nous effectuons tous chaque jour le même geste et à plusieurs reprises : tirer la chasse d’eau ! Ce geste est une hérésie pour la planète qui, depuis quelques années, est en stress hydrique quasi permanent… Nous manquons d’eau et pourtant chaque jour, nous déversons de mètres cube dans les égouts. Il est tout à fait possible d’utiliser l’eau de pluie ou les eaux usées de la douche pour alimenter votre chasse d’eau, sans autorisation nécessaire. Des travaux assez simples à réaliser, qui demandent cependant un peu de logique et quelques connaissances. Néanmoins, rien d’impossible et l’on vous explique comment faire.

Quels matériaux et quel investissement ?

Voici la liste des matériaux à acheter pour créer votre connexion entre les toilettes et le récupérateur d’eau de pluie :

Un réservoir de 300 l minimum.

Une pompe appelée surpresseur ou pompe centrifuge.

Un filtre à la sortie de pompe.

Un clapet anti-retour.

Un collecteur.

Deux flexibles d’alimentation.

Un mètre de cuivre de 12.

Un robinet flotteur pour le réservoir du WC +.

Un filtre à sable en cartouche.

Quelques pièces de plomberie (joints, colle PVC, etc.).

L’investissement varie de 500 € à 1 000 € en fonction du récupérateur d’eau de pluie choisi et des matériaux utilisés. Il est également possible en reliant la sortie de l’eau de la douche au réservoir de 300 l d’utiliser les eaux usées pour la chasse d’eau. Néanmoins, l’installation d’une évacuation supplémentaire de la douche, reliée à la cuve de stockage, nécessite des travaux plus importants.

Comment installer votre récupérateur pour alimenter vos toilettes ?

Pour rallier l’eau de pluie collectée à la chasse d’eau, vous devez connecter le récupérateur d’eau de pluie au système de plomberie de votre maison. Voici les étapes à suivre si vous souhaitez connecter un récupérateur d’eau de pluie à votre système de chasse d’eau. Il faut tout de même que votre récupérateur ne soit pas trop de votre chasse d’eau.

Placez le récupérateur d’eau de pluie près du tuyau de descente de gouttière qui collecte l’eau de pluie.

Coupez le tuyau de descente de gouttière au niveau où vous souhaitez installer le récupérateur d’eau de pluie. Installez un filtre à feuilles sur la partie supérieure du tuyau de descente de gouttière.

Fixez le récupérateur d’eau de pluie à l’endroit choisi et assurez-vous de sa stabilité avec un niveau.

Installez un robinet de vidange à la base du récupérateur d’eau de pluie pour pouvoir vider l’eau en excès ou nettoyer le réservoir.

Installez une pompe à eau (si nécessaire) pour amener l’eau de pluie du récupérateur d’eau de pluie jusqu’à la chasse d’eau ainsi qu’un filtre à sable à la sortie de la pompe pour éviter qu’elle s’encrasse.

Utilisez un tuyau en PVC pour connecter la pompe à eau au réservoir de chasse d’eau. Assurez-vous que le tuyau est de la bonne taille et qu’il est bien fixé aux deux extrémités.

Installez un clapet anti-retour entre la pompe à eau et la chasse d’eau pour empêcher l’eau de retourner dans le réservoir de récupération d’eau de pluie.

Connectez le tuyau d’arrivée d’eau de la chasse d’eau au tuyau de PVC connecté à la pompe à eau.

Testez le système en activant la chasse d’eau pour vous assurer que l’eau de pluie est correctement acheminée jusqu’à la chasse d’eau.

Pourquoi utiliser l’eau de pluie pour WC ?

En optant pour cette solution écologique, vous réduirez évidemment le montant de votre facture d’eau, puisque l’eau de pluie est « gratuite » et vient se substituer à l’eau du réseau. Vous atténuez aussi le stress hydrique dans votre région, comme vous consommez moins d’eau potable. Évidemment, ce serait bien plus conséquent si tous les particuliers utilisaient l’eau de pluie pour les WC, mais c’est impossible. L’utilisation de l’eau de pluie pour les WC peut réduire votre empreinte carbone. Ainsi, vous utilisez une source d’eau locale et non traitée plutôt que de l’eau potable pompée, traitée et distribuée sur de longues distances. Retrouvez le tutoriel complet (avec images) sur jeveuxsauverlaplanete.fr