Nous sommes dans une période assez compliquée cette année. Nous subissons l’inflation annoncée, qui ne cesse d’ailleurs de s’accroître et commençons à ressentir les effets du réchauffement climatique. L’électricité et le gaz ont déjà fortement augmenté, et bientôt, ce sera probablement autour de l’eau de connaître une forte augmentation. L’eau en elle-même n’augmentera pas, mais les coûts des énergies pour l’assainir et la traiter augmentent. La conséquence sera une augmentation pour les usagers bien entendu. Les consommateurs sentent-ils le vent tourner ? Toujours est-il que la ruée sur les récupérateurs d’eau débute dans les magasins de bricolage. Chez Leroy Merlin, un récupérateur d’eau de pluie de 1000 l avec robinet est proposé en ce moment, à un prix raisonnable : le Jarre Roselend 1000 l avec robinet en plastique et kit raccord chéneau. Présentation.

Le réservoir Jarre Roselend 1000 L en détail

Ce récupérateur d’eau de pluie aérien s’intègrera parfaitement dans votre jardin. De couleur ocre, il ressemble à s’y méprendre à un pot de fleurs en terre cuite. Fabriqué en France, traité anti-UV, il est livré avec un robinet en plastique et un kit raccord chéneau. Cependant, il faudra ajouter le système collecteur pour récupérer l’eau de pluie depuis une gouttière. Il dispose d’une capacité de 1000 l, ce qui convient parfaitement pour arroser les plantes, le potager ou laver votre terrasse. Le système de robinetterie et les raccords étant inclus dans le pack, vous pourrez l’installer dès réception.

Le récupérateur Jarre Roselend est fabriqué en polyéthylène par soufflage et traité anti-UV. Il est donc particulièrement résistant aux différents aléas climatiques. Néanmoins, comme pour tous les récupérateurs en plastique, il est conseillé de les vider intégralement avant les périodes de gel. Dimensions: Ø99 x 176 cm (hauteur). Poids : 25 kg. Capacité : 1 000 l. Le récupérateur Jarre Roselend 1 000 l est disponible au prix de 399,99 € sur LeroyMerlin.fr. Il est au même prix, mais déjà en rupture de stock sur Amazon, Cdiscount et Rue du Commerce. Un investissement important, mais amorti en seulement deux ans, explique le spécialiste dans la vidéo en fin d’article.

Un récupérateur d’eau aérien, qu’est-ce que c’est ?

Un récupérateur d’eau de pluie aérien est un système qui permet de collecter l’eau de pluie qui s’écoule sur les toits ou les surfaces planes d’un bâtiment. Ce type de système est généralement composé d’une gouttière ou d’un canal qui recueille l’eau de pluie, la dirige vers un tuyau de descente, puis la stocke dans un réservoir situé en hauteur. L’eau est habituellement stockée dans un réservoir en plastique ou en métal qui peut être fixé au mur ou au sol. Le réservoir doit être équipé d’un couvercle hermétique pour éviter la contamination de l’eau.

Comment pouvez-vous utiliser l’eau de pluie récupérée ?

L’eau de pluie récupérée peut être utilisée pour l’irrigation, le lavage de voitures, le remplissage de piscines ou pour les toilettes. Attention, en France, il est strictement interdit d’utiliser l’eau de pluie à des fins alimentaires ni pour la consommation directe. Si vous installez un récupérateur d’eau de pluie, veillez à ce que le toit de provenance ne soit pas en fibrociment. Autrement, l’eau serait contaminée par l’amiante qui est toxique pour l’environnement. Pour toutes interrogations sur la récupération de l’eau de pluie et son utilisation, référez-vous au site Service Public. Consommer de l’eau de pluie peut présenter des dangers de contamination, notamment pour les personnes fragiles ou les enfants.