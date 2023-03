Certains départements de France connaissent, pour la première fois ou presque, ce que l’on appelle une sécheresse hivernale. Provoquée par un manque de pluie en automne puis en hiver, cette dernière assèche les nappes phréatiques. Il en résulte des restrictions d’eau telles que l’interdiction d’arroser, de laver sa voiture ou encore de remplir sa piscine. Ceux qui possèdent déjà un récupérateur d’eau de pluie peuvent alors vaquer à leurs occupations d’arrosage, sans aucune restriction. Dès maintenant, si vous installiez ce type d’accessoires, vous pourriez avoir l’opportunité de récupérer quelques mètres cubes de pluie, qui seront les bienvenus cet été. Leroy Merlin propose un ingénieux récupérateur de pluie de 300 l, le Garantia. Original et décoratif, il mérite toute l’attention. Découverte.

Présentation du récupérateur d’eau de pluie Garantia

Fabriqué en Allemagne par la marque Garantia, ce produit est garanti deux ans. Son design est soigné et sort de l’ordinaire puisqu’il s’inspire des murs de pierre, afin de se fondre avec ceux de votre maison. Exit les récupérateurs de couleur verte, qui détone avec votre décoration ou que vous devez camoufler ! Ce récupérateur d’eau de pluie est beaucoup plus haut que large, permettant une occupation au sol plus que réduite. Il dispose de 300 l de stockage et est livré avec un robinet PE imitation laiton et filetage d’origine pour faciliter le montage. Enfin, il est fabriqué à 85 % recyclé et est ensuite 100 % recyclable.

Comme pour tous les récupérateurs d’eau en polyéthylène, il faudra le vider pendant les périodes de gel, pour éviter qu’il ne se brise. Pour l’installer au mur, les fixations sont incluses. Cependant, il faudra ajouter les descentes de gouttières pour l’utiliser pleinement. Le récupérateur d’eau de pluie Garantia est disponible en 24 h via une commande sur Internet. Dans les magasins, ce n’est pas encore le cas et quand ce le sera, les ruptures risquent d’arriver rapidement. Le prix de vente du Garantia, disponible en couleur sable ou gris granite est de 159,00 € (+2,90 € de frais de port).

Je profite de l’offre sur Leroy Merlin

Comment installer un récupérateur d’eau de pluie ?

Pour installer un récupérateur d’eau de pluie, le plus simple est évidemment de l’installer sous une gouttière. Néanmoins, attention ! Si le toit est en plaque de fibrociment, il est déconseillé de récupérer l’eau de pluie, qui sera forcément chargée en débris d’amiante. L’endroit choisi devra être facile d’accès, pour le récurage annuel et le nettoyage. Il faudra le positionner là où l’arrivée d’eau est la plus intense.

Les récupérateurs d’eau de pluie vendus dans le commerce sont généralement équipés d’un filtre, absolument nécessaire pour que l’eau récupérée soit dénuée de feuilles mortes ou d’autres débris. Ensuite, il suffit de raccorder la gouttière au tuyau de descente, puis au collecteur du récupérateur. Si votre récupérateur ne possède pas de « trop-plein », il peut être judicieux d’en ajouter un. Cela évitera les débordements vers une autre sortie dirigée vers votre jardin ou le réseau d’eau pluviale.

En France, pour quelles utilisations est destinée l’eau de pluie ?

Attention, la réglementation est stricte en France. L’eau de pluie ne doit être, en aucun cas, utilisée pour l’alimentation ni la cuisson, encore moins être consommée telle quelle. À l’intérieur de votre maison, vous pouvez utiliser l’eau de pluie uniquement pour laver les sols, remplir votre chasse d’eau et laver du linge (à condition d’utiliser un dispositif de traitement de l’eau adapté). Les eaux ayant ruisselées sur des toits en fibrociment (amiante/ciment) ou en plomb ne doivent en aucun cas être utilisées. En revanche, si elle est dénuée d’amiante, de plomb et de ciment, vous pourrez l’utiliser pour arroser toutes vos plantes (intérieures et extérieures), laver votre voiture, votre vélo, votre trottinette ou alimenter vos toilettes. Enfin, grâce à un système de filtration et de nettoyage adapté, il est possible d’utiliser l’eau de pluie pour remplir une piscine ou un bassin d’ornement.