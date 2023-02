Comment construire une douche de jardin et un chauffe-eau solaire alimentés par l’eau de pluie ?

Nous savons tous que cette année 2023 sera celle où nous devrons économiser les ressources. Que ce soit l’énergie ou l’eau, elles vont augmenter et ce n’est plus une prévision, mais une réalité. L’eau est une ressource qui s’épuise et nous devons absolument la préserver. Un Américain, Larry Schwandes a inventé une petite douche extérieure facile à construire, qui permet de récupérer l’eau de pluie à cet effet. En y ajoutant un chauffe-eau solaire, elle peut aussi fonctionner hors réseau. L’eau de pluie n’est pas consommable ni utilisable pour la cuisine, mais il est tout à fait possible de l’utiliser pour arroser son jardin ou prendre une douche, à condition de ne pas l’ingérer. Voici un petit tutoriel qu’il a publié sur son site Mother Earth News qui vous explique comment construire votre douche et vous pourrez mettre en pratique dès cet été.

Comment fabriquer votre douche de jardin ?

Pour construire cette douche de jardin, l’inventeur assure avoir pu s’approvisionner dans sa quincaillerie habituelle. L’idée est assez simple, puisqu’il suffit de construire un cadre en bois sur lequel sera fixé un pommeau de douche. Si vous possédez un abri de jardin, vous pouvez aussi vous servir de la sous-pente pour installer votre douche. Le support de Larry est rectangulaire et il a utilisé des crochets à œil vissés pour pouvoir suspendre sa douche DIY. La pomme de douche est ensuite reliée à une petite pompe submersible glissée au fond d’un seau d’eau par un tuyau d’arrosage. Jusque-là rien de très compliqué à réaliser.

Comment fabriquer le chauffe-eau solaire ?

Construire la douche et l’utiliser avec de l’eau de pluie ne vous coûtera pas cher. Tout au plus, la petite pompe immergée revient environ à 50 €. Pour le chauffe-eau solaire, il ne vous faudra guère plus d’investissements, mais juste un peu de temps pour le fabriquer. L’inventeur explique qu’il a utilisé un seau de 5 gallons (approximativement 20 l) peint en noir, dans lequel se trouvent de l’eau de pluie et la pompe immergée. Il précise que son collecteur d’eau de pluie dispose d’un filtre à débris, ce qui veut dire que cette eau est utilisable pour se doucher.

Pour le chauffe-eau solaire, Larry a utilisé une plaque de contreplaqué qu’il a peinte en noir. Sur cette plaque, il a installé un système de tuyaux et de coudes en PVC, eux aussi peints en noir pour réchauffer l’eau. Il a ensuite recouvert le chauffe-eau solaire d’une feuille de plastique pour renforcer l’effet du soleil. Pour pomper l’eau, il a choisi une petite pompe de fontaine submersible qui permet à l’eau de circuler à l’intérieur de son chauffe-eau solaire.

Le système peut fonctionner hors réseau ou avec l’aide d’une batterie de 12 V et d’un convertisseur solaire pour alimenter les pompes submersibles. L’inventeur de cette douche de jardin estime ses dépenses à 200 € environ pour sa douche et son chauffe-eau. Si vous devez ajouter une batterie 12 V (de voiture) et un convertisseur, le coût sera évidemment un peu plus élevé. Vous pouvez également vous inspirer du chauffe-eau solaire Relios de Caroline Lepot.

Pourrait-on utiliser l’eau de pluie comme bon nous semble ?

L’eau de pluie, par définition, tombe du ciel et elle a l’avantage d’être absolument gratuite. En revanche, la loi stipule que vous pouvez la récupérer, mais qu’elle n’est utilisable que pour les usages suivants :

Remplir la chasse d’eau des WC

Laver les sols

Laver du linge, à condition d’utiliser un dispositif de traitement de l’eau adapté

Arroser le jardin

Laver la voiture

Il est donc interdit, voire dangereux, de consommer l’eau de pluie ou de l’utiliser pour la cuisine. Lorsque cette eau ruisselle sur un toit ou à l’intérieur d’une gouttière, elle peut se charger en particules toxiques comme des métaux lourds ou des bactéries. De ce fait, récupérer l’eau de pluie peut être une solution économique, mais à condition qu’elle ne serve que dans les cas énoncés ci-dessus.