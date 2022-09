Cet abri de jardin ne coûte que 230 € à construire et remporte le prix du cabanon de l’année 2022

Les solutions pour s’offrir son propre petit coin de paradis sont nombreuses : tiny-house, abri de jardin, container aménagé… Tant d’options qui permettent de se retrouver avec soi-même en toute indépendance pour s’adonner à sa passion, que ce soit l’art ou le bricolage… Certains l’envisagent même pour pouvoir travailler dans le calme à l’heure ou le télétravail s’est beaucoup démocratiser. Mais ces alternatives ont un cout certain, et ceux qui n’ont pas forcément les moyens d’injecter quelques milliers d’euros dans ce type d’aménagements doivent redoubler d’ingéniosité et de créativité pour s’offrir une petite bulle de tranquillité sans exploser le budget. C’est le cas de Kelly Haworth, passionnée de jardinage, qui vient de remporter le concours Cuprinol Shed of the Year 2022 et un prix de 1000 £ (environ 1150 €) avec son adorable petit cabanon parfaitement aménagé. Basé dans le Lancashire, comté d’Angleterre, on vous ouvre les porte du Potting Shed (pour “cabanon de rempotage”), qui lui a couté moins de 230 €.

Un projet qui n’a presque rien couté

Kelly Haworth est donc passionnée de jardinage et, avec son mari Derrick, elle décide de fabriquer son propre petit cabanon. Pour moins 230 $ US, soit environ 230 €, ils construisent en moins de deux mois une petite structure de 2 mètres sur 3. Inspirée par le cabanon de son propre père, Kelly explique qu’elle a acheté très peu de matériel, localement grâce à des petits groupes de vente en ligne et sur les réseaux. Pour le reste, ça ne lui a rien couté : elle a récupéré la plupart de ses matériaux de construction, principalement des portes et des palettes de bois recyclées, et a confortablement aménagé son petit havre de paix, où elle peut s’occuper de ses plantes en toute tranquillité.

Un cabanon des plus confortables

Tout est pensé pour que le rempotage de ses plantes se fasse dans les meilleures conditions: le toit transparent ondulé ainsi que les nombreux vitrages laissent pénétrer la lumière naturelle; on y trouve des rangements pour y disposer ses outils, et même un petit coin pour les sanitaires avec toilettes sèches à compost et lavabo alimenté par gravité. Il y a même une petite cuisine ! Juste à côté du cabanon, un adorable salon de jardin est disposé pour se reposer après l’effort…

S’offrir un havre de paix à tout petit prix

Kelly explique qu’elle peut passer des heures dans son petit cabanon chaque semaine; le temps semble filer tandis qu’elle s’adonne à sa passion : faire pousser ses plantes adorées, des fleurs jusqu’aux plantes médicinales en passant par les légumes. Elle partage son bonheur et ses créations sur les réseaux, et explique: “C’est juste si paisible, je peux rester dans le hangar pendant des heures, en fait, je perds souvent la notion du temps pendant que je suis au lotissement”. Pour sa création, après un vote public puis décision des juges, en plus des 1000 £, Kelly a aussi remporté des produits Cuprinol et une plaque personnalisée Shed of the Year. Vous pouvez vous inspirer de cet adorable cabanon et suivre les aventures de Kelly Haworth sur son Instagram.