Une maison insolite entièrement construite avec des… fenêtres !

Le recyclage que l’on appelle aussi « Up Cyclage » est une pratique de plus en plus courante… En matière de construction, il se traduit par des matériaux de récupération et les maisons Earthship, comme celle de Pauline et Benjamin en Dordogne ! Dans le Up Cyclage tout est bon pour construire ! Et parfois, certaines constructions sont inimaginables pour certains… Pour d’autres rien n’est impossible, même de construire une tiny-house avec des fenêtres et uniquement des fenêtres récupérées. Dans la maison de Nick Olson et Lilah Horwitz, la lumière pénètre absolument partout ! Et pour cause, la totalité de leur façade est faite de fenêtres assemblées les unes aux autres ! Une petite merveille de poésie qui se cache à la lisière d’une forêt de Virginie Occidentale ! Découverte.

Quelle drôle d’idée !

Lilah et Nick souhaitaient construire une maison économique et durable qui leur permettrait de vivre le plus simplement possible : au contact de la nature et de la forêt ! Ils ont donc décidé de récupérer toutes sortes de fenêtres vitrées… Des petites, des grandes, avec des petits ou des grands carreaux, peu importe tant que c’était une fenêtre ! Ce couple d’artistes dans la vie a créé sa propre œuvre d’art avec cette maison unique au monde ! Et ils ont tout fabriqué eux-mêmes ou presque (meubles, décorations, assiettes, couverts et linge de maison) ! Pari réussi apparemment !

Comment ont-il procédé ?

L’objectif du couple était de pouvoir admire les couchers de soleil sur la montagne où qu’ils soient dans leur maison… Au départ ils pensaient à une baie vitrée, puis finalement ont décidé de transformer toute la façade en un gigantesque mur de fenêtres ! Ils ont alors collecté toutes sortes de cadres de fenêtres anciens, les ont retapés puis ont installé des vitres… Brocante, marché aux puces, antiquaires, tous les tuyaux possibles ont été exploités !

Nick explique : « Chaque fenêtre a une histoire. En tant qu’artiste, j’ai appris au fil du temps que si vous avez une idée, vous pouvez toujours trouver un moyen de la réaliser » Les fenêtres ont ensuite été assemblées sur la structure en bois formant une mosaïque géante ! Et ils ont atteint leur but : chaque matin, ils voient le soleil se lever sur le lac et le soir, ils le voient se coucher sur la forêt ! Leur tiny-house autoconstruite avec des matériaux de récupération ne leur a coûté que 500 dollars… Mais ils ont tout fait eux-mêmes sur le principe de l’Earthship.

Ils vivent au rythme du soleil évidemment !

Avec autant de fenêtres, à moins de dormir avec un masque de sommeil, ils sont réveillés très tôt l’été et plus tard l’hiver… Dans la mesure où l’activité préférée de Nick est de « ne rien faire », il profite de sa maison, de la forêt et s’adonne à ses activités artistiques le reste du temps… Nick Olson est photographe, mais il utilise un appareil photo qu’il a aussi fabriquée lui-même. Et pour gagner un peu d’argent, il travaille dans une entreprise de paysagistes… La nature du matin au soir ! Lilah Horwitz, sa compagne, est designer textile, elle réalise des vêtements, du linge de maison et vend ses créations dans des boutiques de New York. Qu’elle est belle cette maison non ? Nous vous invitons à découvrir le très beau documentaire (ci-dessous) réalisé par Nick Olson and Lilah Horwitz