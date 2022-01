Ma Tiny Normande, un nouveau constructeur de Tiny-House en kit à partir de 20 000 euros seulement

Dans notre pays, comme dans toute l’Europe, les tiny-houses prennent de plus en plus d’ampleur… Les demandes explosent, les gens aspirent à une vie en pleine nature, ou recherchent un petit coin tranquille pour pouvoir télétravailler… Les micromaisons peuvent servir d’habitation, de studio pour un jeune adulte, ou une personne âgée. Mais elles peuvent également devenir des espaces de travail, isolés de la maison familiale.

Peu coûteuses et ne demandant pas de gros travaux, elles sont devenues en quelques années l’alternative parfaite à une construction traditionnelle. Du côté d’Heudebouville dans l’Eure (27), une nouvelle entreprise fabrique des tiny-houses de 15 m² en moyenne. Son nom : Ma Tiny Normande ! Présentation de cette jeune entreprise française qui se lance sur le marché exponentiel de la tiny-house !

Ma Tiny Normande c’est qui ?

Emmanuel Lecuyer a lancé son entreprise il y a quelques mois, et l’a baptisée Ma Tiny Normande (à prononcer à la française: “Tini”). Ce dessinateur industriel de profession est aussi passionné de mécanique et de construction. En découvrant le concept des tiny-houses, il a un véritable coup de cœur pour ces petites maisons et décide de se lancer dans sa construction. Le futur entrepreneur commence par bâtir sa maison témoin avec une ossature en pin, qu’il monte sur une remorque. Puis il s’attaque à l’isolation et au bardage de sa tiny-house. A l’intérieur, il prévoit un espace sanitaire avec toilettes sèches, un coin cuisine et un espace salon qui servira aussi d’espace de couchage, relate le site La Depèche Louvier (Actu.fr). En mezzanine, il imagine un coin rangement et évidemment l’espace nuit. Pour le moment, il construit, seul, ses petites maisons, mais il envisage d’embaucher dès que l’activité se développera. Ma Tiny Normande conçoit des micromaisons entièrement en bois, écologiques et durables.

Ma Tiny Normande, une tiny française !

Lors de son étude de marché, Emmanuel Lecuyer s’est rendu compte que la plupart des constructeurs de tiny-houses se trouvaient sur le littoral ou dans les régions montagneuses. Il a donc décidé de se lancer « dans les terres » . Il laisse le choix du bois au client (Pin, Red Cedar ou Douglas) et personnaliser au maximum la tiny-house… L’entrepreneur dit même que si un client veut une tiny rose à paillettes, c’est possible ! Ma Tiny Normande coûte 20 000€ livrée en kit ou 35 000€ construite. Si toutefois vous souhaitez juste avoir à poser vos bagages ou installer votre bureau, il vous en coûtera entre 60 000 et 80 000€ pour une tiny équipée et clés en main. Les tiny-houses de l’Eure ont toutes une surface d’environ 15 m², suffisant pour une déconnexion totale, même au fond de son jardin !

Quelles autorisations sont nécessaires pour acquérir une tiny-house ?

Les tiny-houses sont considérées comme des résidences mobiles, il faut donc un permis BE pour pouvoir la tracter puisqu’elle pèse plus de 3 tonnes. Les tiny-houses font également l’objet de demande à faire en mairie si votre tiny reste plus de trois mois sur votre terrain. En dessous de trois mois, aucune autorisation n’est nécessaire. Les tiny-houses d’Emmanuel sont raccordables aux réseaux domestiques d’eau et d’électricité. Elles peuvent aussi disposer de panneaux solaires et de récupérateurs d’eau, à la demande des clients. Habitation secondaire, principal ou bureau, c’est au choix du futur propriétaire !