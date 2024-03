Réputée pour ses mobiliers extérieurs haut de gamme, SunVilla veut faciliter notre quotidien avec la technologie Suntek et son abri de jardin moderne à énergie solaire Smart Yard. Présentées en exclusivité lors de la dernière édition du salon Casual Market qui s’est tenue aux États-Unis l’année dernière, les nouvelles solutions ont l’avantage de pouvoir être contrôlées via l’application mobile Suntek Smart Link. La mini centrale photovoltaïque Smart Yard est un système qui intègre des batteries semi-solides de nouvelle génération totalisant une puissance allant jusqu’à 6,4 kWh. Des panneaux solaires photovoltaïques de 100 à 200 watts peuvent également y être ajoutés.

Un espace de rangement volumineux

La station à énergie solaire de SunVilla possède une puissance de sortie maximale de 3 800 watts. L’énergie électrique produite sert à recharger des appareils conçus pour l’entretien de la cour et du jardin, mais aussi les vélos électriques. Ils intègrent chacun une batterie et peuvent se connecter au réseau grâce à l’internet des objets (IoT). La station possède un volume suffisant pour ranger les outils de jardin connectés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. La liste des équipements lancés avec la mini centrale inclut notamment des parasols intelligents, des pergolas et des tonnelles, sans oublier les équipements électriques conçus pour l’entretien de la pelouse.

Un abri de jardin photovoltaïque et moderne

Cet ensemble de produits lancé par SunVilla est fait pour les particuliers et les entreprises. Grâce à cet abri de jardin solaire, la marque souhaite proposer à ses clients un système autonome qui génère une énergie propre et renouvelable. L’utilisation de batteries semi-solides permet de stocker efficacement l’énergie collectée par les panneaux solaires en vue d’une utilisation ultérieure. Autant dire que le système pourra faire ses preuves en tout temps.

De multiples récompenses

La Smart Yard se décline en plusieurs puissances afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Il en est de même pour la capacité totale des batteries embarquées. SunVilla n’a pas non plus ignoré le design. L’abri de jardin qui fonctionne à l’énergie solaire ainsi que les accessoires électriques qui l’accompagnent bénéficient du savoir-faire de l’entreprise dans la conception de produits innovants.

Quant au parasol motorisé de Suntek, il a reçu le prix d’excellence du design ICFA 2023. De son côté, la tondeuse à gazon intégrée au système a remporté le prix iF Design 2023. Plus d’infos : suntekliving.com (article en rupture de stock à l’heure où nous écrivons ces lignes). Vous trouverez une vidéo en fin d’article si vous souhaitez construire vous-même un abri de jardin solaire. Que pensez-vous de cette nouvelle gamme de produits ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .