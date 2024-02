SolaX Power dévoile une nouvelle gamme de batteries (X1/X3-IES) résidentielles et intelligentes de 3 kW à 15 kW

Les variétés de batteries domestiques se multiplient de plus en plus actuellement afin de répondre à la demande croissante d’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment. En effet, face aux fluctuations des prix de l’énergie, des propriétaires préfèrent se tourner vers les systèmes photovoltaïques à coût plus réduit pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Afin de profiter des avantages de l’autoconsommation solaire, ils doivent associer leur installation PV à une batterie domestique durable et efficace. Bien évidemment, il est crucial de choisir minutieusement le modèle de batterie solaire adapté à leur consommation d’électricité.

Si le système PV est bien dimensionné, le surplus d’électricité estimé à 60 à 70 % de la production journalière pourrait être stocké pour être utilisé la nuit et lors des périodes de faible ensoleillement. Aujourd’hui, les utilisateurs peuvent trouver plusieurs différents modèles de batterie résidentielle, qui varient selon la technologie utilisée, la puissance fournie et les diverses fonctionnalités disponibles (sécurité, contrôle…). Dans l’industrie du stockage d’énergie renouvelable, la société chinoise SolaX Power vient notamment de lancer deux nouvelles gammes de batteries plus avancées, baptisées « X1-IES » et « X3-IES ». Découverte.

Deux nouvelles séries de batteries solaires plus performantes

Ces nouvelles solutions de stockage d’énergie utilisent la technologie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) sans cobalt, connue par ses performances stables et sa moindre sensibilité à l’échauffement, entre autres. Elles sont composées de un à six modules de batterie d’une capacité de stockage de 5,1 kWh chacun. Elles sont modulaires et extensibles, ce qui permet de répondre au mieux aux besoins en stockage d’énergie des clients. La série X1-IES comprend quatre différents modèles intégrant un à quatre modules de batterie, ainsi qu’un onduleur hybride d’une puissance allant de 3 à 8 kW et un système de contrôle (BMS). Celle-ci fournit des capacités énergétiques variant entre 5,1 et 20,4 kWh. Quant à la série X3-IES, elle comporte cinq différents modèles avec deux à six modules de batterie, un onduleur hybride de 5 à 15 kW et un BMS. Les capacités énergétiques des ces modèles sont comprises entre 10,2 et 30,7 kWh.

Les avantages de ces batteries de nouvelle génération

En déployant ces nouveaux modèles de batterie dans une maison ou un local équipé d’un système photovoltaïque, les utilisateurs pourront grandement économiser sur leurs factures d’énergie. Ils pourront stocker leur surplus d’électricité PV de façon optimale. Sur son site web, l’entreprise SolaX Power affirme que ces nouveaux systèmes de stockage d’énergie sont capables de prendre en charge 200 % de surdimensionnement photovoltaïque. De plus, grâce à la technologie MPPT, ils affichent une efficacité énergétique plus élevée.

Cette société explique également que la transition du réseau à la batterie solaire, ou inversement, s’effectue très rapidement en moins 10 millisecondes. D’ailleurs, ces systèmes nécessitent une faible tension pour démarrer. Ils supportent une surcharge jusqu’à 200 % de l’alimentation électrique d’urgence ou EPS pendant une dizaine de secondes. Ils ont un taux de charge/décharge maximal de 50 A. En outre, ces batteries lithium-ion peuvent fonctionner sur une plage de température entre -30 °C et 53 °C. Pour la sécurité, elles sont dotées de dispositifs de protection contre les surtensions de type II (CA et CC). Elles sont protégées à l’intérieur d’un boîtier durable et étanche (IP66). En option, les usagers peuvent ajouter des fonctions de sécurité supplémentaires telles que l’arrêt rapide et le disjoncteur de fuite d’arc.

Des fonctions basées sur l’IA

En plus de toutes les fonctionnalités et les dispositifs cités ci-dessus, ces deux nouvelles gammes de batterie X1/X3-IES disposent d’autres fonctions modernes utilisant l’intelligence artificielle. L’on peut notamment y trouver les fonctions de contrôle et de personnalisation « Smart Schedule », « Smart Scene » et « Intelligent Loads Management ». Celles-ci aident les usagers à mieux gérer leur consommation d’énergie selon leurs besoins réels. Il convient également de noter que ces systèmes prêts à l’emploi peuvent être installés en seulement une demi-heure par des installateurs qualifiés. Plus d’informations : Solaxpower.com. Que pensez-vous de ces nouvelles générations de batteries ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.