Aquabattery, l’invention d’un système de stockage d’énergie à base d’eau et de sel de table

Le photovoltaïque et l’éolien assurent une part importante de l’approvisionnement de l’électricité sans carbone en Europe. Toutefois, les productions d’énergies éolienne et solaire fluctuent selon les conditions météorologiques et les saisons. Dans les pays d’Europe du Sud comme la France, l’Allemagne et la Grèce, les panneaux photovoltaïques atteignent leur puissance maximale en été, tandis que les éoliennes fonctionnent de façon optimale en hiver. Pour gérer ces fluctuations, il est primordial de déployer des solutions de stockage d’énergie à la fois efficaces, durables et à coût maîtrisé. En stockant l’énergie excédentaire, il est possible de la restituer lors de la pointe de consommation de l’électricité. Dans ce sens, le nouveau système Aquabattery pourrait faire augmenter considérablement les capacités mondiales de stockage d’énergie renouvelable. À travers cet article, découvrez cette technologie ingénieuse à base d’eau salée.

Une solution évolutive et flexible

Selon l’entreprise qui a conçu ce système, le manque de solutions de stockage d’énergie pourrait toucher les pays de l’UE dans quelques années. Approximativement 600 GW de stockage d’énergie à long terme seraient nécessaires d’ici à 2050, alors que seuls 140 à 290 GW de stockage devraient être disponibles d’ici à 2040. La technologie Aquabattery aurait été mise au point afin de contribuer à combler cette lacune. Elle serait en mesure de stocker de l’énergie de manière évolutive allant de 8 à 100 h. Sa capacité pourrait varier de quelques kilowatts à plusieurs mégawatts, en fonction de la taille du réseau de membranes d’électrodes installé. Ainsi, elle pourrait être ajustée selon les besoins des utilisateurs. De plus, cette solution pourrait fonctionner avec tout type d’énergie propre et renouvelable, optimisant son accessibilité.

Un système à base d’eau et de sel, non toxique et durable

Cette nouvelle technologie de stockage fonctionne grâce à l’énergie chimique générée lorsque l’énergie électrique passe à travers un mélange d’eau salée et un réseau de membranes d’électrodes. Cela permet d’obtenir des solutions acides et basiques stables placées dans des réservoirs séparés. Ce système présente un coût de stockage nivelé (LCOS) moins élevé, car il utilise des matériaux peu coûteux.

D’ailleurs, il ne contient aucune substance toxique, ce qui permet de le déployer près des villages. Outre cela, cette solution affiche une empreinte carbone nettement moins importante que celle des autres types de batteries existants, selon ses concepteurs. Sa durée de vie opérationnelle serait de 20 ans (sans dégradation mécanique). Lorsque le système arrive à sa fin de vie, ses composants pourront être recyclés.

Les applications possibles de cette solution

Ce système Aquabattery peut être utilisé dans une communauté locale ou à grande échelle dans des industries. Il est adapté à des zones sensibles aux variations de l’approvisionnement énergétique telles que des îles et des régions rurales reculées. En le combinant à un parc éolien ou solaire, on obtient des micro-réseaux favorisant l’autonomie énergétique des communautés locales. Il est à noter que cette entreprise, basée aux Pays-Bas, a récemment obtenu un financement du Fonds national de croissance. Elle planifie de nombreux projets pilotes. Si tout se passe comme prévu, son premier système de stockage à grande échelle sera installé d’ici 2025. Cette société a aussi indiqué que l’utilisation de cette technologie est sûre. Néanmoins, il convient d’éviter l’intrusion de matériaux inflammables et de toxines dans le processus. Plus d’informations : Aquabattery.nl

