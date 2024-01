ARCA dévoile un générateur solaire autonome avec son propre système de stockage intégré

L’ARCA a été créé par les entreprises espagnoles Solartia et IED œuvrant respectivement dans les secteurs de l’énergie solaire et de l’électronique. Ce générateur solaire de nouvelle génération bénéficie ainsi des expertises des deux sociétés dans leur domaine d’activité respectif. Avec sa conception ingénieuse qui met l’accent sur la durabilité, celui-ci a pour but de résoudre le problème de la précarité énergétique. D’après ses designers, l’ARCA peut servir partout dans le monde grâce à ses panneaux solaires, son électronique de puissance et sa solution de stockage d’énergie. Qui plus est, son installation peut être faite par une personne lambda. Le système a été conçu pour pouvoir supporter des températures allant de -15 à 65 °C. Il ne craint donc ni pluie ni neige et résiste à une vague de chaleur.

Disponible en deux versions

Solartia et IED ont décliné l’ARCA en deux versions. L’ARCA Lite affiche une puissance nominale de 490 Wc et possède une plage de tension de 30 à 50 V. De son côté, l’ARCA Plus à une puissance nominale de 980 Wc et fonctionne sur une plage de tension de 60 à 100 V. En plus des panneaux solaires embarqués, le système est doté d’une électronique encapsulée. Une conception qui lui permet de supporter une humidité relative allant jusqu’à 100 %, à cela s’ajoutent des batteries LiFePO4. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que le taux de charge et de décharge est géré par un algorithme sophistiqué. Cela prévient la surcharge et la décharge profonde, procurant entre 3 000 et 6 000 cycles à 80 %.

Capable de prédire la maintenance

L’électronique embarquée permet en outre de surveiller l’état des différents composants tels que les modules photovoltaïques et la batterie. Concernant cette dernière en particulier, les fabricants espagnols affirment que le système est en mesure d’analyser la diminution de sa capacité de stockage. L’algorithme peut ainsi établir une maintenance prédictive. Par ailleurs, l’ARCA met en œuvre un système de refroidissement passif au lieu d’utiliser des ventilateurs pour refroidir les composants internes. Cela a pour effet d’augmenter la durée de vie du générateur solaire dans son ensemble.

De multiples utilisations possibles

En outre, l’ARCA est capable d’évaluer les habitudes de consommation pour une meilleure gestion de son fonctionnement. On notera aussi le fait qu’il peut collecter et envoyer des données pertinentes au gestionnaire. Toujours d’après ses concepteurs, ce générateur solaire intelligent nécessite très peu d’entretien. Le volet sécurité n’est pas en reste.

L'ARCA dispose de systèmes antivol et a été conçu pour pouvoir être fixé au sol. Solartia et IED avancent qu'il peut être utilisé dans divers domaines tels que l'agriculture, le commerce et les aides humanitaires. Bien sûr, l'appareil convient également aux ménages qui souhaitent adopter l'énergie solaire. Enfin, sachez que l'ARCA est couvert par sept ans de garantie constructeur. Plus d'infos : arcapower.com.