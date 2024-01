Zero Window, l’invention d’une fenêtre isolante qui produit de l’énergie solaire

Pour les pays les plus émetteurs de carbone, la production de l’électricité compte parmi les principales sources d’émissions. Cela est dû au fait que leurs centrales électriques utilisent encore en grande partie des combustibles fossiles comme le charbon et le gaz. Dans ce contexte, les bâtiments résidentiels et tertiaires s’avèrent être les plus gros consommateurs de cette électricité polluante. Afin de réduire l’empreinte carbone de ce secteur et sa dépendance aux réseaux de distribution électrique, l’autoproduction d’énergie renouvelable est vivement recommandée ces dernières années.

En effet, des solutions innovantes telles que des panneaux photovoltaïques et des éoliennes de toit nous permettent aujourd’hui de produire de l’énergie électrique propre à l’échelle locale. D’ailleurs, diverses autres technologies plus performantes et plus appropriées à l’environnement bâti sont en cours de développement dans certains pays. C’est notamment le cas du dispositif Zero Window qui sera conçu et fabriqué par les entreprises ClearVue et LuxWall. Cette fenêtre innovante aura la particularité de combiner l’isolation thermique et la production d’énergie solaire. Nous vous proposons donc de découvrir cette avancée technologique à travers cet article.

En quoi est différente cette nouvelle fenêtre ?

L’accord de collaboration entre ces deux sociétés devrait aboutir au développement et à la commercialisation d’une fenêtre de très haute performance, appelée Zero Window. Cette dernière sera conçue pour soutenir l’objectif de « zéro nette émission » dans le secteur du bâtiment. Elle combinera le vitrage clair photovoltaïque de ClearVue et le vitrage à isolation sous vide avancé de LuxWall. Cette solution révolutionnaire permettrait simultanément d’isoler les bâtiments et de produire de l’électricité verte à partir de la lumière du soleil. Elle devrait réduire significativement la consommation d’énergie liée à l’utilisation du chauffage et de la climatisation, tout en alimentant en énergie propre le bâtiment.

La combinaison de deux innovations en une seule solution

D’un côté, le vitrage solaire transparent ClearVuePV génère de l’énergie grâce à la technologie des nanoparticules et des microparticules. Celui-ci serait ainsi capable de diffuser, de redistribuer et de renvoyer en interne des éléments de la lumière vers ses bords, où l’énergie reçue est captée par des modules photovoltaïques en silicium monocristallin. Sur son site web, le fabricant affirme qu’un mètre carré de ce panneau de verre offre une puissance nominale de 30 Wc par jour. Cette solution peut aussi réduire de 22,8 % les gains de chaleur solaire, selon les tests réalisés par Singapore BCA SkyLab.

De l’autre côté, le vitrage isolé sous vide de LuxWall serait en mesure de réduire les dépenses de chauffage jusqu’à 45 % et les coûts de climatisation jusqu’à 20 %. Si elle est utilisée massivement, cette technologie de verre à haut rendement pourrait faire baisser de 14 % les émissions mondiales de carbone. Plus concrètement, elle réduit, voire élimine les déperditions thermiques par convection et par conduction, tout en réduisant les apports de chaleur solaire dans un bâtiment.

Les caractéristiques de la solution résultante

Le nouveau module Zero Window devrait donc profiter des propriétés exceptionnelles de ces deux technologies de verre. Il s’agira d’une fenêtre à double vitrage isolant sous vide et photovoltaïque. Celle-ci devrait être la solution de vitrage la plus performante au monde. Elle pourrait afficher les meilleures performances thermiques dans la catégorie de solutions de double vitrage à faible émissivité. De plus, elle pourrait avoir le rendement de conversion énergétique le plus élevé pour un verre solaire clair.

En partenariat avec Chuck Mowrey, les deux entreprises associées envisagent de démontrer un prototype de cette fenêtre innovante lors de la prochaine conférence de l’Américain Institute of Architects (AIA) à Washington. Elles espèrent que leur nouvelle solution de vitrage aidera davantage les architectes et les professionnels du BTP à construire un avenir durable. Plus d’informations : Prweb.com. Que pensez-vous de cette collaboration ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .