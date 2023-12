Panneau solaire : EtaVolt dévoile un procédé révolutionnaire pour « rajeunir » les cellules solaires vieillissantes

Le taux de dégradation des modules photovoltaïques (PV) est l’un des critères à prendre en compte lors de l’acquisition de cet équipement. Il déterminera la durée de vie d’un système de production d’énergie solaire. Il varie en fonction de la technologie utilisée dans les cellules solaires (silicium monocristallin ou polycristallin, monojonction ou hétérojonction, utilisation d’autres matériaux, etc.). En effet, la puissance des cellules diminue au fil du temps en raison des pertes d’énergie causées par l’exposition à la lumière et aux hautes températures (LeTID). Ce phénomène entraîne une baisse progressive de la production électrique (-15 % en dix ou vingt ans).

Généralement, les fabricants garantissent le bon fonctionnement de leurs panneaux PV pendant vingt-cinq à trente ans. Après la durée de vie indiquée, ils suggèrent de remplacer le système par un neuf pour jouir d’un bon niveau de production électrique. Mais grâce à cette technique de régénération avancée des cellules solaires en silicium nouvellement développée par la start-up EtaVolt, il est désormais possible de donner une seconde vie aux modules solaires anciens. Cela résout simultanément de nombreux problèmes liés au changement climatique. Explications.

En quoi consiste ce nouveau procédé de traitement de modules PV ?

En collaboration avec les chercheurs de la Nanyang Technological University Singapore, le spin-off EtaVolt a mis au point un système d’éclairage à haute intensité, capable de « réparer » les fuites d’énergie sur les cellules solaires en silicium. Ce nouveau procédé réduirait de cinq ans la dégradation des panneaux PV anciens. Il permettrait de retrouver jusqu’à 5 % de la performance perdue sur site. Il pourrait être appliqué sur plus de 90 % des modules vendus et installés jusqu’à ce jour. Il pourrait aussi être utilisé pour mieux protéger les modules neufs contre la dégradation induite par la lumière et la chaleur. D’après cette entreprise sur son site web, baptisée « Advanced Regeneration Technology », cette technique repose sur la combinaison exclusive de l’illumination, de la température et du temps de régénération.

Comment rajeunir les panneaux photovoltaïques ?

Cette nouvelle méthode de régénération consiste à appliquer une lumière à haute intensité et une température contrôlée sur les cellules PV en silicium, en vue de stimuler les molécules de polysilicium et de les faire déplacer rapidement. Elle se sert d’un dispositif qui peut s’enrouler automatiquement sur les panneaux solaires de 2,3 m de long au maximum. Grâce à ce processus, la disposition de ces molécules change, permettant ainsi de « colmater » les trous causés par la lumière du soleil, la chaleur et l’humidité. Lorsque les panneaux solaires sont régénérés, ils pourront de nouveau capter la lumière du soleil de façon optimale. Le processus de traitement dure seulement cinq minutes.

Une technologie testée et validée

L’équipe de recherche de la NTU Singapore et d’EtaVolt a précisé que sa technique de « rajeunissement » de modules solaires a été testée selon des normes strictes. D’ailleurs, celle-ci a déjà fait ses preuves dans différentes applications commerciales. Cette innovation a été appliquée avec succès dans des projets réalisés auprès de certaines entreprises leaders dans l’industrie solaire telles que Vector Green. Ces essais ont démontré son efficacité et sa viabilité à grande échelle. Il est à noter que ce procédé peut être utilisé dans des systèmes photovoltaïques installés au sol ou sur les toits des bâtiments. Il assurera une utilisation plus durable des panneaux PV à base de silicium dopé ou non avec d’autres matériaux. Plus d’informations : Etavolt.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .